STRATEGIE NELLA RIPARAZIONE TISSUTALE DI FERITE COMPLESSE

Dr.ssa Sonia Silvestrini

Quando le ferite sono infette, la loro tendenza alla guarigione è molto più lenta, di conseguenza si rallenta la cicatrizzazione, con un arresto a volte dei fenomeni reattivi del tessuto che ne contrastano la riparazione. Le proprietà antisettiche di medicazioni avanzate a base di Triticum Vulgare, ottenuto grazie dal germe di frumento, garantiscono la velocità di cicatrizzazione nell’impiego di trattamento di una vasta tipologia di ferite, come : ulcere, piaghe, ferite chirurgiche, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni, ragadi del seno secondarie ad allattamento, ragadi anali. In particolare l’estratto di Triticum Vulgare contiene amidi, fosfolipidi e glicolipidi, che creano una barriera protettiva sulla ferita proteggendola ed evitando la perdita di liquidi ma anche di attirare cellule fibroblastiche che hanno il compito di sintetizzare le fibre di collagene, alle quali è affidato il compito di procedere con il processo di cicatrizzazione e si associa la capacità di legare la parete dei batteri alterando così la struttura ed impedendo la capacità vitale e riproduttiva dei batteri. L’estratto acquoso di Triticum Vulgare, ottenuto dall’intera pianta germinata e contenente principalmente componenti poli / oligosaccaridiche ha diverse proprietà biologiche ed attiva il complesso bioattivo, interagendo direttamente con i fattori di riparazione della ferita, mentre il Rigenase, estratto di grano germinato, garantisce la protezione dall’ambiente esterno. Dall’analisi dello studio osservazionale (PAST -Knowledge People – Advances in Bioengineering and Biomedical Science Research –‘The Fundamental Role of Advanced Dressing Based on Rigenase, Triticum Vulgare, observationaly Study – Adv. Bioeng Biomed Sci Res,2021 – Vol.4 Issue 1/15 – ISSN : 2640-4133- S.Silvestrini, I.Santoro, A. Vernacchia) è stato possibile esaminare le diverse fasi di guarigione delle ferite: • la fase infiammatoria – circa al 7° giorno di trattamento, • la fase proliferativa – circa al 14° giorno di trattamento, • la fase di maturazione – circa al 21° giorno di trattamento, caratterizzata da un tessuto connettivo organizzato e da un’epidermide con strato esterno cheratinizzato. I risultati ottenuti hanno dimostrato che il Rigenase nebulizzato, coadiuvato da garza a base di Triticum Vulgare, hanno creato un ambiente ottimale per una riepitelizzazione più rapida, riducendo e normalizzando la risposta infiammatoria, idratando e proteggendo le ferite e la pelle compromessa, contrastando la replicazione batterica, abbattendone la carica. La verificata riduzione del dolore sia durante il trattamento che a riposo, hanno dimostrato un’elevata compliant dei pazienti al trattamento . Il Rigenase ha dimostrato una potente capacità antiossidante, esercitando una rilevante attività di lavaggio dei radicali con consequenziale accelerazione nella riparazione delle lesioni cutanee, mentre il Triticum Vulgare ha rivelato anche proprietà antinfiammatorie oltre a fornire uno start fondamentale per l’impalcatura del collagene e dell’elastina. Nella valutazione dell’ispezione cutanea finale si è evinta una valida qualità della cicatrice, mostrando un’efficace forza di tensiometrica. In conclusione sono state garantite e create le condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepitelizzante sulla cute, favorendo l’aumento dell’idratazione dello strato corneo, la protezione del tessuto cicatriziale da contaminazione batterica, la modulazione dell’espressione dei fattori di crescita tissutali, la riduzione del prurito e del disagio associato alla cicatrizzazione. La procedura adottata si è dimostrata come il gold standard nella promozione e guarigione delle ferite, garantendo la riparazione tissutale, attivando l’interazione della matrice cellulare e seguente sintesi del collagene. La qualità della cicatrice è stato simile in tutti i casi osservati per la formazione di una cicatrice normotrofica, dove l’effetto estetico è risultato soddisfacente. Per eventuale approfondimento sull’argomento, visitare il sito www.ilditonellapiaga.it ed inoltre sarà possibile partecipare in modalità gratuita al Webinar ‘La Cute Esige Rispetto’ nei giorni 20 e 27 marzo dalle ore 17.30 alle ore 18.30 inviando una mail a : wulnotechweb@gmail.com, indicando nome, cognome, città di provenienza ed eventuale professione.