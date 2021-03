Alla Roma il derby del Calcio a 5: i giallorossi sempre più in zona playoff!

Successo importante per i giallorossi

La Roma C5 vince il derby con una prestazione da grandissima squadra. I giallorossi portano a casa tre punti fondamentali non solo per la classifica ma anche per il risvolto psicologico che una vittoria del genere, ottenuta peraltro in trasferta al Palagems di Tor di Quinto, potrebbe avere sul gruppo in una fase decisiva della stagione. Il 3-5 finale oltre alla firma di Colletta porta anche quelle di Guto e Salas.

L’atmosfera da derby si è subito percepita con le due squadre che hanno iniziato con un gran ritmo.

Al minuto 6’55 Salas innesca Batata, il capitano riesce a mettere Guto davanti al portiere: è la rete del vantaggio giallrosso. La partita è divertentissima ma la Roma spreca diverse occasioni per il raddoppio. Al 17’10 arriva il pareggio biancoceleste grazie a un bellissimo tiro da fuori area su cui Rodriguez può far poco. Nel sup momento migliore, la Lazio, subisce gol ad 8 secondi dalla fine del primo tempo. L’ 1-2 vede ancora Gutu come goleador.

Nella ripresa dopo solo cinque minuti effettivi, Salas recupera palla nella trequarti difensiva e a testa bassa porta a spasso la difesa laziale segnando il terzo gol. Sembra il colpo del ko ma la Lazio torna in partita un minuto più tardi accorciando le distanze. I biancocelesti giocano il tutto per tutto schierando il portiere di movimento, una mossa sempre rischiosa che in questo caso ha un effetto boomerang: sugli sviluppi di un contropiede Colletta riesce a riportare i giallorossi sul doppio vantaggio con un rimpallo fortunato che fa carambolare la palla nella rete avversaria. I padroni di casa insistono e al 14’17 trovano la rete del 3-4. Ma a chiudere i conti ci pensa ancora una volta Salas che a un secondo dalla fine mette a segno la rete del definitivo 3-5 facendo esplodere la gioia giallorossa. Una dolce notte per gli uomini di Di Vittorio, ieri in tribuna perché squalificato, che possono godersi un terzo posto in piena zona playoff. Appuntamento mercoledì per la gara di recupero in trasferta contro il Leonardo e poi subito il ritorno sabato prossimo. Un doppio confronto importantissimo visto che i sardi attualmente sono a 26 con i giallorossi sopra di un punto.