IVANO E NICK DEI CUGINI DI CAMPAGNA FANNO PACE IN TV/ Lungo abbraccio dopo 6 anni

Ivano Michetti e Nick Luciani dei Cugini di Campagna. Il musicista ha deciso di fare pace con l’ex cantante della band dopo che si è salvato dopo un ictus: “la Madonnina mi ha sorriso per quindici giorni di coma, poi si è allontanata sorridendomi e mi ha detto ‘ricordati della parabola del figliol prodigo’ ed io non sapevo che significasse. Poi lui mi ha telefonato per sapere come stavo e…”. Questa sera i due si rincontrano nell’ascensore per un confronto diretto dopo sei anni: “posso dirti soltanto una cosa, la tua voce c’è mancata moltissimo, a te ti saranno mancate le canzoni”, ma Nick Luciani replica “a me è mancato anche un papà. Scusa per quello che ho fatto, sono andato via in un momento in cui volevo fare qualcosa per me. Sono felice che ti stai riprendendo molto bene”. I due poi si lasciano andare in un lungo abbraccio. (aggiornament