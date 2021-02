FEDERICA PENTO OSPITE NELLA TRASMISSIONE A SPROPOSITO DI NOI

Federica Pento, giovane cantautrice abruzzese, spesso ospite in varie manifestazioni ed eventi si

racconta nel nuovissimo format A Sproposito di noi condotto da Cristiano D’Alterio ed in onda

tutti i venerdì su Radio 06play. Ne approfittiamo per farle un paio di domande.

Ciao Federica, ti abbiamo ascoltato qualche giorno fa su Radio 06 Play nel programma "A

Sproposito di noi com’è andata l’intervista? Conoscevi la trasmissione?

No, non conoscevo questo format d’ intrattenimento; è nato infatti da non molto ma vanta un

discreto seguito anche grazie alla partnership con radio daily news, emittente già molto seguita. Ho

avuto il piacere di essere loro ospite e di fare due chiacchiere con loro. È stato un momento

divertente dove abbiamo parlato di me, dei miei progetti e infine abbiamo anche improvvisato un

brano.

Qual’ ospitata più emozionante in cui sei stata coinvolta?

Il 12 Settembre quando sono stata ospite al Picentia Short Film Festival, a Battipaglia. Qui ho avuto

l’occasione di esibirmi davanti ad un pubblico di professionisti: attori, registi… E ho avuto l’onore

di condividere il palco con Nunzia Schiano.

A proposito, si vocifera che in estate sia già in programma un tuo live…

Sì e già non vedo l’ora. Non posso anticiparvi che la città: si svolgerà nella Capitale.

Una curiosità prima di salutarti. Ci chiedevamo a quando risalgono le foto con Christian De

Sica che abbiamo visto in più occasioni sulla tua pagina. Ci parli del tuo incontro con lui? Si

trattava di un festival importante, giusto? Che kermesse era e a quando risale?

Ho avuto l’onore di incontrare Christian De Sica in un festival dove mi esibivo come ospite: il

“Vertical Movie” a Piazza Del Popolo (Roma).

Non mi aspettavo la sua presenza ed è stata una sorpresa. Non dimenticherò mai la chiacchierata

con lui, il tempo che mi ha dedicato, la sua simpatia ed i complimenti che mi ha rivolto.

Una giovane artista piena di grinta, voglia di comunicare e di riempire il mondo di musica.