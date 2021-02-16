GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO DALLE ORE 21.00 NEL SALOTTO DI 4 CHIACCHIERE DA BAR, PROGRAMMA DI GRANDE SUCCESSO DELLA PADRONA DI CASA E TITOLARE DELLA RM PRODUCTION AGENZIA DI SPETTACOLI ISABEL STASI OSPITERÀ LA VINCITRICE DI SANREMO NEL 1998 ANNALISA MINETTI.
UNA DELLE ARTISTE PIÙ VERSATILI DELLA NOSTRA MUSICA E NON SOLO..CAMPIONESSA PARALIMPICA CON UN CARICO DI NUMEROSE VITTORIE, ANCHE QUEST’ANNO LA VEDONO PROTAGONISTA DELLE PARAOLIMPIADI DI TOKYO. A CONDURRE NON CI SARÀ SOLO ISABEL STASI MA COME SEMPRE ORMAI DIVENTATO ANCH’ESSO PARTE INTEGRANTE DEL PROGRAMMA IL MAESTRO VINCE TEMPERA E IL REGISTA FLAVIO ZINNI.4 CHIACCHIERE DA BAR VISTO IL GRANDE SUCCESSO OTTENUTO E, GRAZIE AL PUBBLICO CHE SEGUE SEMPRE CON TANTO AFFETTO..SBARCA ANCHE IN TV SU BOM CHANNEL CANALE 68 DEL DIGITALE TERRESTRE E CANALE 5068 DI SKY.UN RINGRAZIAMENTO SENTITO VA ALLA SOCIETÀ AMIGO’S.R.L CHE HA PERMESSO DI AVERE LA GRANDE ANNALISA MINETTI.APPUNTAMENTO IMPERDIBILE QUELLO DI GIOVEDÌ SERA.
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO DALLE ORE 21.00: 4 CHIACCHIERE DA BAR
GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO DALLE ORE 21.00 NEL SALOTTO DI 4 CHIACCHIERE DA BAR, PROGRAMMA DI GRANDE SUCCESSO DELLA PADRONA DI CASA E TITOLARE DELLA RM PRODUCTION AGENZIA DI SPETTACOLI ISABEL STASI OSPITERÀ LA VINCITRICE DI SANREMO NEL 1998 ANNALISA MINETTI.