Giacomo EVA presenta il suo primo Ep “Sincero”

“Sincero” è il titolo del primo EP di Giacomo EVA, già disponibile in tutti gli store digitali. Giacomo EVA ha partecipato a XFactor e AMICI ed è autore, tra gli altri, di Dear Jack e Francesco Renga per il quale nel 2019 firma “Aspetto che torni” in gara al Festival di Sanremo.

Anche questa produzione è firmata Gianni Testa per Joseba Publishing e riconferma il fortunato e duraturo sodalizio tra l’artista e il direttore artistico dell’etichetta. Il singolo che dà il titolo al progetto è in radio da venerdì 12 febbraio.

Lyric video “Sincero”: https://youtu.be/6MJVTD8ueAc

Giacomo ci spiega: “Sincero nasce dal bisogno di essere onesto con se stesso e nei confronti di chi mi ascolta e segue. E’ senza fronzoli, non ci sono arrangiamenti o fuochi d’artificio al suo interno, è un EP nudo e crudo, praticamente la mia trasfigurazione in musica di come mi sento in questo momento. Non ho voglia di cazzate, non ora, adesso dobbiamo pensare tutti a ricostruire una normalità fatta di legami forti e sinceri”.

Tracklist EP ‘Sincero':

Azzurro Scontato

Cara Ansia

I miei regali

Sincero

Artista a 360°, negli ultimi mesi, oltre che alla produzione del suo disco, Giacomo EVA, cantautore dalle mille sfaccettature, continua ad interessarsi all’autorato per interpreti già affermati, collaborando non solo con diversi professionisti tra cui Tony Bungaro, Cesare Chiodo, il Maestro Enzo Campagnoli, Vittorio De Scalzi, Luca Rustici, Philippe Leon, Jean Michel Byron, Francesco Renga, Dear Jack, Rakele e molti altri, ma altresì per giovani talenti come Alessio Selvaggio finalista di All Together Now 2021, perché fortemente attirato dal fermento che tante volte solo i ragazzi sanno suscitare.

Giacomo EVA è un artista e autore istrionico, che riesce sempre con la sua penna ad entrare nell’anima degli artisti per cui scrive, carpendone sempre l’essenza e scrivendo generi diversi per artisti diversi. A tal proposito sono già diversi i suoi pezzi scritti per artisti emergenti che stanno raggiungendo le migliaia di visualizzazioni Youtube e i primi posti nelle classifiche indipendenti.

Link EP: https://backl.ink/143871845

