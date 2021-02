Il socialista liberale. Riflessioni dell’artista e scrittore Roberto  Bombassei 

Il drago è una creatura mitico- leggendaria dai tratti solitamente serpentini ed è presente nell’ immaginario di tutte le culture, in quelle occidentali come essere malefico portatore di morte e distruzione ed in quella orientale come creatura portatrice di fortuna e bontà. Il termine significata di serpente .Come definizione mi piace molto quella in sanscrito che significa “allungare “

Il nostro Dott. Mario , che io amo, ha la stesse caratteristiche. Allunga le opportunità dell’ Italia. E’ la persona giusta al momento giusto. Deve risolvere in tempi ristretti i vari problemi economici e sociali italiani.

Come sarà il nostro governo? Vedo bene Conte, persona educata e Tajani, persona responsabile e pochi altri.

Consiglierei ai vari capi politici di non mettersi in mostra per avere una poltrona. Non è il momento.

Sicuramente vedo il Dott. Mario Draghi come Presidente della Repubblica tra un paio d’anni.

Un consiglio: chi sta fuori oggi, non è detto che trovi spazio domani.