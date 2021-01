Pasqualina Sanna:”Sogno di fare una serie su Netflix”

Fotomodella ed attrice campana di origini sarde, Pasqualina Sanna è un personaggio molto noto nel mondo televisivo per aver girato numerose serie tv ed essere volto noto sui canali Rai.

In un’intervista esclusiva Pasqualina Sanna racconta i suoi sogni e le sue ambizioni, attivissima come attrice continua a coltivare il lavoro di fotomodella.

Dopo gli ultimi scoop che la riguardavano fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Attualmente cosa fai?

“Sono attrice,studio recitazione e lavoro in un programma su una tv locale. Andiamo in onda in Campania e nel basso Lazio, abbiamo un buon riscontro e sono molto felice di condurre questo programma.

Si chiama Energia Azzurra ed è uno sfogo per tutti i tifosi del Napoli.

In Mina Settembre interpreto Susy Rastelli e da ieri sera potete vedermi anche nella serie il Commissario Ricciardi nei panni della Duchessa di Camparino.”

Sogni e obiettivi a breve e lungo termine?

“Sicuramente sogni di avere una famiglia per realizzarmi a livello personale.

Dal punto di vista lavorativo sicuramente vorrei fare una bella serie per netflix.

Su Netflix potete già trovarmi con “Non sono un assassino” ma diciamo vorrei girare altre serie.”

Serie tv preferita?

“Non è facile, le ho viste molte e ce ne sono di moltissime che mi piacciono.

Se devo dirne una dico Stranger Things”

Lavori sempre come fotomodella?

“Si, collaboro con alcuni brand dove principalmente sponsorizzo bikini, ma mi sto concentrando sulla carriera di attrice.”

Come rispondi ai vari scoop sentimentali che ti hanno coinvolto?

“È stata una cosa montata dai giornali, io e Gianluca eravamo soltanto amici e non c’è mai stato nessuno flirt.”

Che importanza ha la tua famiglia?

“La mia famiglia è fondamentale nella mia vita. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto e soprattutto non mi hanno mai giudicata in tutte le scelte che ho fatto.

Mio padre è il mio primo fan, c’è sempre stato, accompagnandomi ovunque e non lasciandomi mai da sola, a loro devo tutto”

Sei molto seguita sui social, che rapporto hai con i tuoi followers?

“Attualmente purtroppo o per fortuna i social contano molto. Anche per fare un semplice provino ti chiedono quanti followers hai, sono importanti anche per me ma credo che non ci si debba far influenzare dalle critiche che inevitabilmente arrivano.

Post covid sono un po’ ingrassata ma sto bene con me stessa e con il mio corpo.

Per questa “trasformazione” ho subito molte critiche che accetto ma cerco sempre di evitare litigi inutili.

Con Mina Settembre ho ricevuto molti elogi e sono stata molto felice, i complimenti mi danno sempre molta forza.”

Pasqualina è la ragazza che vediamo in tv e sui social; schietta, semplice ed educata. Ringraziandola per il tempo concesso le auguriamo di realizzare tutti i suoi sogni.

di Dario De Fenu