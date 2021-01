Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio via social: “Noi ti Aspettiamo”

Di Lorena Fantauzzi

A un anno e mezzo dalle nozze con l’imprenditore torinese Marco Roscio, l’ex Miss Italia sceglie Instagram per fare un annuncio che emoziona amici, colleghi e fan. Cristina Chiabotto è incinta e non vede l’ora di diventare mamma.

Il matrimonio dopo la rottura con Fabio Fulco

Cristina Chiabotto è convolata a nozze nel settembre 2019, a Venaria Reale. Suo marito, Marco Roscio è un imprenditore e manager, torinese come lei. La scelta di sposarsi con il suo nuovo fidanzato aveva lasciato stupiti gli storici fan della modella, che per ben 12 anni l’avevano vista al fianco dell’attore Fabio Fulco.

Il primo a rimanere deluso da questa rottura, era stato proprio Fulco, che aveva visto infrangersi il sogno di costruire una famiglia con Cristina. La bella torinese, infatti, non sembrava essere intenzionata a sposarsi con il fidanzato, più grande di lei di 15 anni.

Sul profilo Instagram dell’attore erano addirittura comparsi dei commenti pubblicati dai suoi follower, che sostenevano che Marco Roscio fosse un “rospo” in confronto all’attore. Fulco aveva scelto di non sbilanciarsi, evitando di assecondare le critiche e trovando una nuova fidanzata: Veronica Papa.

Se la notizia delle nozze lo aveva quindi lasciato apparentemente indifferente, chissà cosa ne pensa della novità comunicata dalla Chiabotto.

Le gravidanze sospette

“Ho coronato il mio sogno d’amore con Marco” diceva Cristina a pochi giorni dal suo matrimonio al settimanale Chi. Guardando i post sul suo profilo Instagram da 601mila follower, non era difficile crederle. Fra i suoi scatti troviamo molte fotografie di coppia, che ritraggono Cristina e Marco sorridenti e innamorati.

Proprio guardando ai post di Cristina Chiabotto, in passato alcuni osservatori più attenti avevano intuito che la showgirl potesse essere in dolce attesa.

Nel dicembre 2019, infatti, l’ex miss aveva pubblicato una fotografia, accompagnata dalle parole “Non passo più dalle porte”. Immediata era stata la “caccia al pancino” all’interno dell’immagine, che effettivamente lasciava intendere la presenza di possibili rotondità sotto il cappotto di Cristina. In quel caso non era però seguito alcun annuncio di dolce attesa.

In realtà, la notizia di una gravidanza era già trapelata qualche settimana prima, quando la coppia torinese era stata immortalata dai paparazzi durante una giornata di shopping romano.

Anche quell’occasione, la giacca indossata dalla Chiabotto sembrava mostrare la presenza di un accenno di curva sulla pancia, immediatamente visibile sul suo fisico atletico.

Né Cristina, né tantomeno il marito Marco -che preferisce stare lontano dai riflettori- avevano confermato questi sospetti. Molto probabilmente si era trattato di semplici effetti ottici (o di un piatto di pasta in più), perché nessun bebé era mai arrivato.

L’annuncio ufficiale: la famiglia si allarga

Per Cristina Chiabotto è finito il periodo dei pancini sospetti ed è arrivato quello degli annunci. Questa volta, l’ex Miss ha voluto anticipare i giornali e i follower, comunicando in prima persona una grande notizia.

Poche ore fa, la showgirl ha pubblicato un simpatico scatto in bianco e nero. Nella foto vediamo lei e il marito Marco sorridenti, mentre indicano un punto ben preciso: la pancia di Cristina con la riconoscibilissima rotondità da dolce attesa. Ai loro piedi c’è il fedele Paper, cagnolino presente in molti scatti sul profilo di entrambi.

Cristina Chiabotto annuncia con un post la sua gravidanza

Fonte: Instagram

L’immagine è accompagnata da una tenera didascalia. Cristina fa sapere di essere incinta da 25 settimane e poi aggiunge “Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore.”.

Conclude il messaggio firmando per sé, per Marco e per l’immancabile Paper, che potrebbe un giorno essere un ottimo compagno di giochi per il/la piccolo/a. In pochi istanti, i commenti all’immagine sono andati moltiplicandosi. La coppia ha ricevuto gli auguri da parte di amici e colleghi, emozionati per la lieta novella.

Fra le stories della Chiabotto è comparso poi un secondo scatto, che la ritrae in compagnia del suo Marco e del loro amico a quattro zampe. Questa volta, la ragazza commenta con un “3+1” che non lascia dubbi: la famiglia si allarga e questa volta per davvero!