Stefano De Martino, il vero motivo per cui ha lasciato Amici: il retroscena

Per quale motivo Stefano De Martino ha detto addio ad Amici? Il retroscena sul ballerino che oggi è diventato un conduttore di successo.

Stefano De Martino oggi è diventato un bravissimo ed apprezzato conduttore televisivo che ha trovato spazio in tv su Rai Due in cui i suoi programmi sono davvero molto amati ed apprezzati dal grande pubblico. Stasera tutto è possibile, Made In Sud e, adesso, anche Che Dio Ci Aiuti (dove avrà una piccola parte nella prossima stagione).

Il tutto, però, è iniziato ormai tanti anni fa con Amici dove è stato non solo concorrente ma anche ballerino professionista. Ma perchè ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi dove, comunque, ha sempre avuto un’ottima visibilità? Ecco il vero motivo per cui l’ha fatto.

Stefano De Martino, retroscena su Amici: il vero motivo

Per prima cosa ha tenuto a precisare che in tv un ballerino, a meno che non sia Roberto Bolle, ha chiaramente poco spazio e lui, con molta umiltà, ha confessato di non esserlo, di non avere quel talento cristallino e palese come del resto lo ha il sopra citato.

In seconda battuta, gli sono sempre piaciute le sfide, in particolar modo quelle in cui ci si assume tante responsabilità. In tutti i suoi programmi Rai, infatti, per fare un esempio, è lui che li “firma”, ossia prende parte alle decisioni dietro le quinte per le creazione di tutto ciò che si vede in tv. Insomma, non è soltanto il volto principale, ma ha anche un ruolo importante nel backstage.

Lorena Fantauzzi