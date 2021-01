Il grugnito dell’economia.Riflessioni dell’artista e scrittore Roberto Bombassei

Il vaccino è arrivato e , speriamo, sia una possibile soluzione per riprenderci la nostra ” serenità” anche se vedo altri sei mesi ” duri” , almeno fino a giugno. Poi l’estate sarà come il 2020. Un pò di mare, un pò di montagna e poi si ritorna a questa nostra nuova normalità.

Ma nel 2021 succederà qualcosa di preoccupante a livello economico.

Lo stato italiano riuscirà a dare soldi alle imprese per un lungo tempo? La risposta è no.

Io prevedo che verranno selezionate le aziende da supportare in base ad una garanzia di produttività nel futuro.

Si sta delineando un nuovo sistema economico basato su una selezione naturale delle aziende che riusciranno a sopravvivere nel mondo post Covid, mentre tutte le altre dovranno essere abbandonate a loro stesse e al fallimento. Un nuovo mondo economico, dove le piccole attività e le imprese a conduzioni famigliare non potranno esistere, lasciando così spazio solo alle grandi catene.

In più toglieranno soldi all’economia reale per darli alla finanza. Che tradotto significa pioggia di soldi per banche e speculatori.

Buon 2021 a tutti.