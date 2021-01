Elisa Liistro:”Ho voglia di farmi conoscere, non ho paura di essere giudicata. Il mio sogno? Co-conduttrice di Sanremo”

Ambiziosa, determinata e con una spiccata intelligenza; queste le caratteristiche che più risaltano la figura di Elisa Liistro. Una incantevole bellezza estetica contornata da un carattere forte che la spinge a migliorarsi sempre di più.

Elisa è consulente marketing e vendite, modella e beauty influencer; in questa intervista esclusiva racconta la sua vita, i suoi programmi e le sue ambizioni.

Elisa è come appare, vera e sincera nel giudizio, spontanea come solo le persone sicure della loro forza possono essere.

Instagram: @elisaliistro

Consulente marketing e vendite, modella e beauty influencer, quale di questi lavori senti più tuo e soprattutto con quale ti vedi tra 20 anni?

“In questo momento sto mettendo le basi per il mio futuro. Sicuramente fare la beauty influencer è il mio obiettivo; amo consigliare le donne al meglio e cerco sempre di dare i consigli migliori. Sono partita da zero ed i miei followers me li sono conquistati con il mio lavoro, senza l’aiuto di nessuno sono riuscita a ad avere un discreto seguito di persone. Avere successo è il mio grande obiettivo, sono una ragazza trasparente e sicura di sé, conosco i miei pregi e i miei difetti, non ho paura di essere giudicata.”

Sta per concludersi un anno tragico da tutti i punti di vista per il mondo: il tuo, a livello personale che anno è stato?

“E stato un anno di introspezione personale, ho lavorato tanto su me stessa. A livello lavorativo mi sono saltati tanti programmi ed eventi che ho dovuto cancellare o rimandare, ho cercato di sfruttare i social cercando di fare online ciò che avevo intenzione di fare fisicamente in prima persona.”

Ti piacerebbe partecipare ad un reality? Tra i più importanti quale sceglieresti?

“Si,mi piacerebbe molto perche penso che al giorno d’oggi l’unica maniera reale per farsi conoscere sia questa. Ho voglia di mostrarmi per quella che sono e di farmi conoscere al mondo per quello che ho dentro e non essere giudicata soltanto per la copertina.

Soprattutto per chi lavora con i social come me, l’unica via per avere successo è questa e spero di avere presto la mia occasione.

Penso che il Grande Fratello sia più adatto a me anche se accetterei anche Uomini e Donne.”

Stai seguendo l’ultimo GF VIP?Cosa pensi delle critiche che ci sono state?

“Sto seguendo con interesse questa edizione. Mi è piaciuta molto Elisabetta Gregoraci; inizialmente ero un po’ diffidente nei suoi confronti, la conoscevo soltanto come ex moglie di Briatore. Durante il periodo trascorso nella casa del Grande Fratello ho avuto modo di apprezzarla di più e mi piace: elegante, composta, una donna molto contenuta.

A me Pierpaolo non piace personalmente, il comportamento che sta avendo con Giulia non mi torna; una persona non può dichiararsi ed il giorno dopo cadere tra le braccia di un’altra, si è dimostrato un falso.”

Ci parli della tua esperienza a Miss Italia?

“E’ stato bellissimo, nel 2018 ho vinto la fascia di miss Rocchetta bellezza Piemonte-Valle d’Aosta e per me è stato il coronamento di un sogno. L’obiettivo è continuare su questa strada, come detto mi è piaciuta molto. Sono arrivata fino alle pre-finali nazionali e porterò sempre con me questa esperienza. Mi ha dato molto a livello di visibilità. Avere un titolo regionale è stata per me una grande opportunità per crescere e sono contenta di essere stata eletta tra le 180 più belle d’Italia.

Che importanza ha la famiglia nella tua vita?

“Metto la famiglia al primo posto, tengo molto ai miei affetti. Soprattutto in questo brutto 2020 penso che la famiglia abbia rappresentato un grande punto di forza per me”

Dal punto di vista caratteriale cosa deve avere un uomo per avere la tua attenzione?

“Deve essere un uomo interessante e ricco di contenuti anche a livello esperienze passate. Difficilmente mi avvicino a coetanei proprio per questo anche se ovviamente possono esserci eccezioni. Voglio un uomo avvincente ed intraprendente.”

Parlaci un po’ di te, un pregio ed un difetto, caratteriale ed estetico che ti riconosci.

“Sono una persona molto allegra e solare, riesco ad apparire sempre sorridente anche quando dentro di me non lo sono realmente e questo credo sia un mio grande pregio. Il mio difetto è che sono molto testarda, finchè non ci sbatto la testa in una cosa non me ne convinco, devo provare sulla mia pelle ogni singola esperienza.

A livello estetico non amo particolarmente il mio naso, mentre riconosco di avere un bel sorriso, occhi belli e si, mi piace molto il mio sedere.”

Qual è stato il viaggio più bello della tua vita?

“Sicuramente il viaggio a Formentera di questa estate. Ho scoperto che è bellissimo viaggiare con le amiche, mi sono divertita come una matta e nonostante le restrizioni causa Covid è stata un’esperienza bellissima.”

Quest’estate ha creato stupore la denuncia di un sindaco calabrese circa l’utilizzo di costumi sgambati al mare, cosa ne pensi?

“Io penso che dovrebbe essere e a buon uso e costume delle persone stare in un determinato modo, finche si è su lungomare si può anche osare a mio avviso, poi all’interno del paese è giusto vestirsi sicuramente in modo più “coprente”.

Sei una ragazza che riesce ad abbinare bellezza ed eleganza, come sei riuscita ad arrivare a questo splendido mix?

“Si mi ritrovo in questa affermaizone e spesso mi viene fatto questo complimento. Devo dire la verità apprezzo molto questa cosa. Noto che molte ragazze anche bellissime cadano nel volgare, a me viene abbastanza naturale essere così, quello che mostro è semplicemente me stessa. Anche i fotografi durante gli shooting mi fanno complimenti per la mia eleganza, sono fiera di questo.”

Che programmi futuri hai?

“Voglio continuare con i social e vorrei farmi apprezzare in tv, il mio sogno è quello di partecipare alla conduzione di Sanremo.”

Hai qualche icona della tv che segui con passione?

“Ho grande ammirazione per Michelle Hunzicher ed Ilary Blasi, mi piacciono sia esteticamente che a livello professionale.”

Elisa nella vita reale è esattamente la persona che appare sui social, la sua carica e la sua energia positiva sono uno stimolo per chi sogna di fare questo lavoro. Arriverà l’occasione giusta? Tutti noi siamo qui ad augurarglielo.

Dario De Fenu