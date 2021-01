L’oroscopo del giorno 1 gennaio 2021: Capodanno inizia con la Luna in Leone e Marte in Ariete

L’oroscopo di venerdì 1 gennaio 2021 è un oroscopo importante perché, come si fa il tema natale della nascita di una persona, lo si fa anche per la nascita di un nuovo anno. Analizziamo qui insieme, prima di leggere l’oroscopo segno per segno, il tema natale del primo minuto di questo 2021. Ecco le previsioni astrali per i 12 segni dello Zodiaco.

Di LORENA FANTAUZZI

L’oroscopo del giorno è il modo migliore anche per iniziare il nuovo anno! Ma com’è iniziato questo 2021? Come ogni anno, e come per ogni grande evento, è bene realizzare un tema natale alla mezzanotte e un minuto del 1 gennaio, e come ogni anno così ho fatto! In questo caso la Luna, appena entrata nel segno del Leone, si oppone perfettamente a Giove e Saturno mentre Marte, ancora in Ariete, si scontra ancora con Plutone. Tutto questo sembra indicare una necessità di ascoltarsi nella propria parte più profonda, inconscia, sensibile ma una difficoltà a dare spazio proprio a questi bisogni materiali che scalciano.

L’oroscopo del giorno 1 gennaio

La voglia di indipendenza e di farsi notare per quello che si è davvero è fortissima già dal tema natale di questo primo giorno dell’anno: la luna in Leone, Marte in Ariete, i pianeti nel segno del Capricorno e Urano che si congiunge alla Luna nera al settimo grado del segno del Toro. Dovremo aspettare la prossima luna nuova, il 13 gennaio, per comprendere di più.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questo Marte non ti lascia nemmeno per il primo giorno dell’anno! Ti carica di energie utilissime anche se, purtroppo, Mercurio quadrato non ti aiuta a trovare idee geniali. Non preoccuparti comunque! Se anche Jennifer Lopez ha preferito “imitare” Lady Gaga con le tematiche futuristiche del suo ultimo album ottenendo comunque un sacco di consensi, anche tu puoi copiare stili o idee riuscendo comunque a fare qualcosa di positivo!

Amore: un sacco di buoni propositi e promesse importanti. Lavoro: per fortuna non è ancora il momento di sedersi alla scrivania. Salute: ti svegli energico e con la voglia di fare attività fisica! Il consiglio del giorno: goditi un primo dell’anno magari un po’ lento ma pregno di allegria!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa Luna quadrata ti fa sentire sotto torchio come Lana Del Rey, aspramente criticata per le sue forme un po’ troppo morbide. Tu comunque sei troppo intelligente e centrato per far sì che le critiche attecchiscano e riesci senza problemi a prendere tutto con filosofia. Alzati pure con calma oggi e prenditi tutto il tuo tempo per iniziare con la dovuta circospezione questa giornata!

Amore: anche le coccole, oggi, possono aspettare. Lavoro: prendere tutto con pacatezza ti consente anche di trovare il giusto tempo per pensare a nuove mosse commerciali di grande effetto. Salute: un po’ frastornato (forse hai festeggiato con troppo vigore la fine del 2020?). Il consiglio del giorno: adotta la tecnica del mugugno: se qualcuno ti dice qualcosa di storto, piuttosto che rispondere direttamente, borbotta qualcosa senza incappare in discussioni dirette. Non hai le energie sufficienti!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi vorrei più malleabili, Gemellini. Prendete esempio da Rihanna. La cantante ha deciso di darsi alla stesura di un libro contenente ricette caraibiche mettendo, momentaneamente, in stanby le sue doti canore. Cercate anche voi percorsi alternativi che possano, grazia a Luna e Marte, tenervi occupati almeno fino a quando Venere vi consentirà di tornare alle vostre aspirazioni principali con rinnovato interesse.

Amore: non siete disposti a scendere a compromessi di nessun genere. Lavoro: c’è poco da fare: avete una memoria di ferro per numeri e dati. Salute: l’umore non è stellare ma di certo avete energie da vendere. Il consiglio del giorno: sfoderate le vecchie pezze di tessuto assieme ad ago e filo. È il momento giusto per mettere in pratica i vecchi insegnamenti e creare una copertona calda col patchwork!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna ti ha lasciato solo, Cancretto, ma tu hai ancora il cuoricino che batte all’impazzata! Benché Marte e Mercurio ti siano poco amici oggi, una parte di te continua a sentire quella voglia dolce e altruistica di fare del bene per gli altri! Se solo potessi, avresti già seguito le orme della divina Beyoncé ed avresti donato anche tu 500.000 $ a tutte le famiglie bisognose!

Amore: qualche rapporto potrebbe subire delle complicazioni e dei raffreddamenti. Lavoro: sei indeciso se darti per disperso o chiedere un trasferimento della sede lavorativa su un isola senza copertura di rete. Salute: tanta stanchezza (che ti consente di spiaggiarti sul divano tipo balenottera). Il consiglio del giorno: dovresti darti ad un hobby lento e progressivo… tipo un puzzle. Sul quale “lavorare” con calma fino a vederlo completarsi! Soddisfazione assicurata!

Voto 6 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il trittico di pianeti a tuo favore è davvero magico: Venere, Marte e Luna non possono che aiutarti ad iniziare l’anno con il mood romantico e gioioso tipico di una principessa Disney! Poco importa se, come Ariel, Mulan e le altre dovrai affrontare gli ostacoli di Saturno e Giove durante l’anno: io sono certa che tu ne uscirai vincitore e pure con i capelli ancora in piega! Che vuoi di più!?

Amore: sei una calamita che attrae chiunque ti scorga, anche da lontano. Lavoro: un po’ di pressione per il rientro in ufficio inizi già a sentirla! Salute: super carico! Riesci a trascinare anche il più musone nel tuo entusiasmo per il nuovo anno! Il consiglio del giorno: tieni i vestiti eleganti anche per questo primo giorno del 2021! Affronta i tuoi esaminatori (Saturno e Giove) con l’abito giusto!

Voto 9

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Non ce la fai Vergine, sei troppo contrariata per colpa di questa Venere quadrata che ti rende rabbiosa e poco tranquilla. Sei come Abigail Disney che ha rimostrato duramente contro l’omonima azienda per colpa dei licenziamenti ingiustificati. Riesci, grazie a Mercurio, a dare un senso al tuo nervosismo e a mettere in campo class action degne del più valevole sindacalista!

Amore: cronometri il tempo dedicato ai baci: meglio non strafare. Lavoro: hai già preparato dei kit anti-stress per tutti i colleghi che rientreranno dalle ferie. Salute: nervosetta, tamburelli le dita su qualsiasi piano utile. Il consiglio del giorno: passa il tempo riordinando gli ambienti di casa dopo le feste della sera prima. Ti aiuterà a rilassare i nervi vedere tutto al suo posto.

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’inizio dell’anno, per te, è disorganizzato come l’operaio che, nel tentativo di montare un condizionatore, ha fatto un disastro epocale. Per fortuna però il video del casotto è diventato virale su TikTok e gli ha consentito pure di raggiungere i suoi “meritati” 15 minuti di celebrità! Mercurio e Marte oggi potrebbero metterti un po’ di confusione in testa ma tu, sgamata, sai già che dal caos possono nascere importanti spunti di riflessione ed occasioni irrinunciabili!

Amore: l’unica cosa certa di questa giornata sono gli abbracci solidi di chi ti ama. Lavoro: non riesci a capacitarti di come possa mancare così poco al rientro in ufficio. Salute: in recupero lento ma costante. Il consiglio del giorno: se non hai energie per risistemare casa c’è solo una cosa da fare: fregarsene e gettarsi anima e corpo nelle coccole da divano con il partner. Fidati: ne vale la pena.

Voto 6 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sei dispettoso come il cagnolino che è entrato in campo come un fulmine ed ha rubato degli scarpini dei calciatori durante un match. La Luna è, ovviamente, la responsabile di questo mood così birichino: ti rende irrequieto e ti convince a rompere, in qualche modo, la noia che ti attanaglia. Evita solo di fare dispetti di prima mattina a chi è ancora assonnato… sostituire il sale allo zucchero potrebbe costarti qualche insulto pesante…!

Amore: se hai bisogno di un bacio chiedilo direttamente: non giocare a mettere gli altri alla prova! Lavoro: senti già la voglia di rimetterti in gioco e alla prova con nuove sfide! Salute: annoiato e un po’ indispettito. Il consiglio del giorno: sfrutta la giornata e lasciati coccolare senza vergogna! Anche una sessione di shopping compulsivo può essere estremamente soddisfacente.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa Venere a tuo favore ti fa fare faville dentro e fuori dalla camera da letto! Sei sensuale e, quasi, inaspettato come il bacio fra Dayane Mello e Andrea Zenga sotto il vischio. La Luna di oggi potrebbe anche caricarti nel modo giusto e portarti a fare degli atti romantici inventati lì per lì che rimarranno ben impressi nella mente di chi li ha ricevuti in dono!

Amore: sei capace di scaldare il cuore di chiunque. Anche del più brontolone. Lavoro: intraprendente quanto basta! Nulla ti può fermare! Salute: potresti comodamente fare una gara di triathlon senza nemmeno versare una goccia di sudore! Il consiglio del giorno: se devi scrivere qualcosa di importante, munisciti di carta pregiata e di una bella penna: leggere alcune parole scritte di tuo pugno renderà tutto più intenso!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quest’anno non ti spaventa, anzi! Lo affronti con classe, determinazione e anche un discreto grado di figaggine come Jude Law che ha appena compiuto 48 anni e lui, con sei figli, di responsabilità e di prove se ne intende… con già sei figli! Mercurio ti sostiene con capacità di raziocinio e di pragmatismo invidiabili! Nemmeno questi ultimi gradi di Marte quadrato potranno far nulla contro di te!

Amore: l’aria seria che ogni tanto assumi mentre sei assolto nei tuoi pensieri ti rende così tremendamente sexy…! Lavoro: sei già in lizza per la nomina dell’uomo d’affari dell’anno… e ancora non è iniziato!Salute: hai bisogno di una buona tazza di cioccolata calda: umore ed energie ne gioveranno! Il consiglio del giorno: ripartisci bene i tuoi compiti durante la giornata, non stressarti!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Caro Acquario, il tuo anno inizia un po’ in retromarcia, come per Morgan che si è visto estromettere dalla gara di Sanremo. Il mondo, probabilmente, non è ancora pronto per le tue gesta e, come è già successo al cantante con la sua canzone, capirà solo in un secondo momento il valore del tuo operato! Non demordere: alla gran lunga persino Saturno dovrà riconoscerti grandi meriti!

Amore: in questo momento, già un singolo abbraccio potrebbe risollevarti il morale! Lavoro: pronto a grandi ostacoli che, sono certa, sarai in grado di superare. Salute: scrollati di dosso l’ansia da prestazione, non serve! Il consiglio del giorno: non pensare all’anno che ti aspetta come un gruppo enorme di sfide da affrontare. Passo dopo passo, sono certissima, le supererai tutte!

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere quadrata è ancora lì, a guardarvi irreprensibile come una mamma che non vi fa fare il bagno a mare dopo aver mangiato. In questo caso, però, lei è lì a rendervi difficili tutti i batticuori che provate. Fate così: gettatevi sui film che vi offrono piattaforme come Disney+ o simili. Troverete sicuramente qualcosa in grado di soddisfare la vostra voglia di emozioni!

Amore: difficoltà di intendimenti. Lavoro: guardate la tua postazione per lo smartworking chiedendovi come possiate renderla più confortevole. Salute: un leggero velo di malinconia. Il consiglio del giorno: organizzatevi per il decluttering, se non l’avete già fatto. Liberatevi dell’inutile e lasciate spazio per nuove idee!

Voto 7 –