Isabel Stasi (RM Production):”Sarà un 2021 pieno di sorprese targate RM Production”

Isabel Stasi, general manager e director della celebre RM Production si concede in un’intervista esclusiva per rivelarci gli obiettivi in un 2021 che si preannuncia ricco di eventi.

La RM Production rappresenta il top nel management degli artisti che affidandosi a quest’agenzia trovano sostegno lavorativo e supporto personale di altissimo livello.

“L’artista è un essere umano dotato di una capacità comunicativa particolare e superiore alla media grazie alla propria arte, che diviene strumento capace di dare emozioni al pubblico”, lo slogan sulla home del sito di RM Production (https://www.rmproduction.it/ ) è il perfetto riassunto della professionalità che caratterizza lo staff.

Tra i grandi artisti in collaborazione con RM Production spiccano i nomi del direttore di produzione Flavio Zinni, Gabriele Sbattella (Uomo Gatto), il Maestro Vince Tempera e l’indiscusso leader dei “Dik Dik” Pietruccio Montalbetti.

Ci racconti un po’ del suo lavoro; come è iniziato tutto e qual è la sua storia?

“Il mio lavoro consiste nel promuovere artisti tutelando la loro immagine. Tutto è iniziato all’età di 17 anni posando per vari shooting fotografici e brand di livello internazionale. Tre anni fa ho deciso di aprire la mia agenzia di spettacolo prendendo ispirazione da mia figlia Roberta Merenda che mi ha incoraggiato a percorrere questa strada. Da lì è nata la RM Production.”

Qual è il personaggio con il quale ha avuto più sintonia lavorativa?

“È difficile avere un solo personaggio, direi comunque da subito Mimmo Groove, persona a me molto cara; un comico cabarettista che nasce nei cabaret dei villaggi e che poi grazie alla fortissima somiglianza con il grande Giovanni Vernia inizia ad imitarlo nel personaggio di Jonny Groove . Il successo è altissimo sin da subito ed anche sui social riusciamo ad ottenere un grandissimo riscontro fino ad arrivare alla partecipazione ad alcune importanti manifestazioni tra cui spicca casa Sanremo nel 2020.

Tra RM Production e Mimmo è stato un colpo di fulmine lavorativo; abbiamo cominciato a crescere insieme anche nei momenti più difficili, durante il lockdown non è stato facile, ma proprio in quei mesi è nato un format semiserio il “tolcosciocco“ che, con la collaborazione di Flavio Zinni, direttore di produzione della RM PRODUCTION, conduce con grande seguito.

Tengo molto anche alla collaborazione con il grande campione di “Sarabanda” e “Caduta Libera” Gabriele Sbattella,in arte Uomo Gatto,ed anche con lui è nato un grande rapporto quest’anno. Abbiamo fatto conoscere al mondo il Gabriele versione cantante, portandolo ad incidere un tormentone con l’etichetta discografica “Biz Record” di Alessandro Aloisi. Il singolo “La indovino con una” ha avuto un grandissimo riscontro di visualizzazioni su Youtube anche se purtroppo non abbiamo potuto promuoverlo come avremmo voluto a causa delle restrizioni anti Covid-19. I grandi risultati ottenuti dimostrano ancora una volta come l’Uomo Gatto sia amato dal pubblico in modo incondizionato.

Qual è finora la più grande soddisfazione lavorativa che ha conseguito?

“La più grande soddisfazione è stata quella di collaborare con artisti di fama mondiale,e con brand internazionali.”

Qual è il programma aziendale per il 2021 e quali sono gli obiettivi prefissati?

“Abbiamo molti obiettivi per il nuovo anno; vogliamo che sia l’anno della consacrazione per RM Production e per tutti i nostri artisti. Stiamo lavorando su vari fronti e non posso svelare il programma nella sua totalità. Abbiamo la fortuna di avere al nostro interno validi collaboratori come il direttore di produzione Flavio Zinni ed il grande Maestro Vince Tempera, che in questo 2020 ha sviluppato molti format.

Il primo che voglio citare il “Quattro chiacchiere da Bar” che in entrambe le stagioni in cui è andato in onda ha riscontrato un grande successo sul web ottenendo oltre 40mila visualizzazioni. Il format è nato con l’obiettivo di mantenere vivo il mondo della musica; abbiamo avuto all’interno del programma mostri della musica italiana e internazionale come Mal, Pietruccio Montalbetti, Paolo Mengoli, Bobby Solo, Salda Vinci, il grande soprano Chiara Taigi, Francesca Lotta, Emanuela Villa, Peppe Carletti dei Nomadi e tanti altri. Dato il successo ottenuto nel 2021 il format sbarcherà anche sulle tv nazionali, andando in onda su “Bom Channell”, sul canale 82 del digitale terrestre.

Inoltre a partire da Marzo partirà un nuovo format chiamato “Next Star”, programma dedicato interamente a tutti coloro che vogliono far conoscere il loro talento in canto e danza. All’interno oltre al Maestro Vince Tempera ci sarà il coreografo Eddy Russo, coreografo tra i migliori al mondo, che si occuperà di curare il settore della danza. Abbiamo sformato altri format importanti tra cui “Art Magazine”, programma dedicato al mondo imprenditoriale in generale. Nel programma ci sarà anche un programma che ora non posso svelare, lo farò solo in seguito a Gennaio, quando al mio rientro da Roma incontrerò vari imprenditori tra cui il grande Mimmo Bova, grande presentatore, organizzatore di eventi e collaboratore Rai da 27 anni.

Abbiamo raggiunto accordi con L’America (New York),ed appena riapriranno le porte ci sarà il ritorno del campione mondiale Lennox Ferrone, primatista mondiale Extreme Fire Trekking Surviver e record-man con oltre 1 milione di km percorsi ( 1.469.000). Sono onorata che Lennox abbia scelto me come sua manager personale.

Dopo L’America torneremo in Italia e partendo dal Lazio toccheremo tutte le regioni, sarà un anno fondamentale per noi.

Sempre nei primi mesi del 2021 ci saranno contatti con il Piemonte; Su Rete 7 andrà in onda “Casa Payretti”, condotta dal grande Enrico Payretti.

La RM Production affiancherà inoltre la “Lion Music”, importante eticheta discografica ed ufficio stampa che collaborerà con la nostra agenzia. La Lion Music sarà ufficio stampa di “Luca e Luca”, due artisti che hanno davanti un grande futuro.

Concludo ringraziando le persone che hanno creduto in me, su tutti Alessandro Zuffianò, grande direttore commerciale di Roma, e Adalgisa Ranucci, legale di RM Production e molti altri che citerò in seguito”.

Faccio un augurio di Buon 2021 a tutti, da tutti noi di RM Production ci sarà il massimo impegno per rendere splendido questo nuovo anno.”

Dario De Fenu