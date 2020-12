Un fotopuzzle per esercitare la memoria e giocare in famiglia

Ricordare i momenti felici è l’esercizio di benessere più bello e rilassante che ci sia. Affidarsi soltanto alla memoria e alle sensazioni a volte però può non bastare per rievocare al meglio certi attimi memorabili o determinate situazioni particolarmente esaltanti. Ecco perché scegliere di realizzare per sé oppure di regalare a una persona speciale un fotopuzzle può rappresentare la soluzione ideale per rivivere appieno le emozioni del passato.

Le foto per loro essenza hanno l’abilità di cristallizzare un particolare attimo, certe espressioni del volto di chi osserva nell’obiettivo ma anche colori e altri dettagli all’apparenza insignificanti o minori. Alla base di tutto c’è il bisogno di conservare e non far scivolare via i ricordi che ci hanno acceso l’anima e reso felici nel corso della vita. Molto spesso finiamo per riempire la ‘galleria’ dello smartphone che, a dispetto delle apparenze, inesorabilmente si trasforma in un dimenticatoio digitale. Non stampare le foto vuol dire far compiere loro un passo avanti verso l’oblio. Ma perché realizzare un fotopuzzle? Vediamolo insieme.

Un insieme di tessere che ha su di noi un effetto motivazionale

Iniziamo col dire che un fotopuzzle è l’evoluzione moderna e ad alto tasso di personalizzazione del classico gioco in cui si incastrano delle tessere – il cui numero è variabile – per far uscire un’immagine. Solo che nel nostro caso ad emergere saranno scatti di famiglia, ricordi di un viaggio memorabile o di un giorno speciale come il matrimonio o la nascita di un figlio. Poter avere sempre di fronte fotografie e ingrandimenti relativi ai nostri momenti più belli ci consentirà di ottenere una veloce iniezione di ottimismo, benessere e vigore per affrontare la routine quotidiana. Il foto puzzle posto nel corridoio di ingresso dell’appartamento così come nell’ambito dell’home office si comporterà insomma come un vero e proprio poster motivazionale.

Sia che abbiate intenzione di tenere il fotopuzzle per voi oppure di regalarlo ad amici, persone care o al partner sarà utile fare mente locale sul fatto che stiamo parlando di un oggetto di grande fascino, che si offre quale complemento d’arredo ideale per impreziosire un appartamento. Basterà ricorrere a portali digitali di specialisti come Photosì per progettare in pochi clic un fotopuzzle originale, personalizzato nelle dimensioni e nel numero di tessere da incastrare. Cerchiamo di capire in che modo sia possibile, tramite il web, riuscire a realizzare un simile oggetto.

Come progettare il fotopuzzle con i servizi di stampa digitale

Per prima cosa sarà necessario scegliere un’immagine molto bella e di alta qualità, in grado di adattarsi allo specifico formato del prodotto desiderato. È evidente come la qualità sia un elemento imprescindibile soprattutto nel caso in cui si abbia intenzione di realizzare oggetti di grandi dimensioni. Un’immagine di cattiva qualità potrebbe infatti sgranarsi e non essere quindi gradevole da appendere in casa. Sulle piattaforme come Photosì basterà caricare l’immagine e seguire la procedura guidata step by step con la possibilità di sfruttare una serie di funzionalità per la personalizzazione, fino ad arrivare all’acquisto e alla spedizione (che generalmente avviene in tempi assai brevi). Quello che si ottiene è un oggetto che ha anche una sua funzionalità ludica, ulteriore aspetto interessante e che non va messo in secondo piano.

La composizione del fotopuzzle può trasformarsi in un gioco per tutta la famiglia, nel nome della condivisione. Ricostruire un ricordo assieme ai propri cari non è solo un momento aggregativo importante: è divertente e consente di fare un tuffo indietro nel tempo in piena regola. L’ideale, una volta concluse le operazioni di montaggio, sarà scegliere la giusta cornice per poi appendere il puzzle fotografico nella propria casa.