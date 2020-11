“U.S.TICA – Quarant’anni di bugie” di Pino Nazio (Ponte Sisto, 2020, pag. 134)

Interverrà l’ingegnere aeronautico Marco De Montis

Intervista di Francesco Neri, giornalista e autore radiotelevisivo

VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2020 – ORE 18.30

In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus

https://www.facebook.com/unieCampus/

https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus

L’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale, il libro di Pino Nazio “U.S.TICA – Quarant’anni di bugie” (Ponte Sisto, 2020, pag. 134). L’appuntamento è per venerdì 20 novembre, ore 18.30, con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia dell’autore Pino Nazio e dell’ingegnere aeronautico Marco De Montis, che saranno intervistati dal giornalista e autore radiotelevisivo Francesco Neri.

È il 27 giugno del 1980, un DC9 della compagnia aerea privata Itavia in volo da Bologna a Palermo precipita nel Tirreno tra le isole di Ponza e Ustica. Non ci sono superstiti. L’ipotesi più probabile è che l’aereo sia caduto a causa di una collisione o per un missile esploso nelle vicinanze nel corso di uno scontro tra velivoli militari di diversi Paesi avvenuto sui cieli italiani. Ma quale aereo può aver provocato la tragedia? Di quale nazionalità? Sulla base di risultanze processuali, testimonianze e un lungo lavoro di ricostruzione degli eventi il libro è in grado di svelare quello che il titolo dichiara con un semplice espediente grafico. Quaranta anni dopo, le indagini sulla Strage sono ancora aperte presso il tribunale di Roma perché il reato di strage non si prescrive mai.

“Leggere queste pagine di Pino Nazio – ha sottolineato Daria Bonfietti, Presidente Associazione parenti vittime della strage di Ustica – vedere messe in fila tutte le azioni, tutti gli avvenimenti che hanno caratterizzato questo lasso di tempo, da quella sera del 27 giugno 1980 ad oggi, è incredibilmente conturbante. Fa rivivere emozioni forti, momenti di grande dolore, momenti di grandi speranze, momenti di grandi difficoltà, di solitudine, di disperazione, ma ci fa rileggere e considerare anche i risultati finalmente positivi che la dura battaglia ci ha permesso di raggiungere”.

PINO NAZIO

Pino Nazio è nato a Roma, è giornalista, sociologo e autore televisivo. A venti anni comincia a lavorare in radio e tv private, nel 1985 firma i primi servizi per la Rai, prima come regista poi come produttore, per approdare, nel 1992, a “Chi l’ha visto?” come inviato. Al programma di Rai 3 resterà per 13 edizioni firmando anche come autore. Lavora in altri programmi Rai, da “Cominciamo bene” a “Telecamere”, da “Agorà” a “La vita in diretta”, fino a “La Grande storia”. Ha insegnato “Sistemi televisivi e comunicazione politica” all’Università Lumsa, “Criminologia e cronaca nera” e “Sociologia, crimine e devianza” all’eCampus.

Ha pubblicato una serie di saggi sulla tv prima di passare al genere del romanzo-verità con le vicende di Giuseppe Di Matteo, Emanuela Orlandi, Serena Mollicone e Yara Gambirasio. Gli ultimi titoli pubblicati sono: “Io non c’ero. Cosa sanno i giovani di Falcone e Borsellino”, “All’ombra di Caino. Storie di donne e di violenza”, “Aldo Moro. La guerra fredda in Italia” e “Ilaria Alpi. L’altra verità”.

MARCO DE MONTIS

Marco De Montis è un ingegnere aeronautico, che ha approfondito gli aspetti dell’alta tecnologia nei campi Oil & Gas, Siderurgico e Power Generation.

E’ giornalista freelance per diversi periodici di aeronautica e difesa e collabora con il “Ce.S.I.” – Centro Studi Internazionali, presieduto dal Prof. Margelletti. Ha pubblicato 175 articoli e diversi libri sugli aeroplani da combattimento e commerciali e sul settore automobilistico. I suoi lavori sono giudicati tra i più completi ed autorevoli dagli addetti ai lavori e da molti giornalisti specializzati, fra cui Nico Sgarlato, nome storico del giornalismo aerospaziale italiano. Ha collaborato con diversi costruttori di cellule e motori (particolarmente Airbus, Boeing, BAE Systems, General Electric, Lockheed Martin, Northrop-Grumman, Piaggio Aerospace, Rolls Royce e Pratt & Whitney).

FRANCESCO NERI

Giornalista professionista dal 2002, è stato redattore per la casa editrice Editalia, il quotidiano “Il Manifesto”, “Il Diario della settimana” di Enrico Deaglio, le pagine romane del quotidiano “La Stampa”, l’agenzia “Adnkronos”. Collabora con la rivista online “Transizione.net”. E’ docente a contratto presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha lavorato e lavora per la RAI, con “Giornale radio”, “Unomattina”, “Ballarò”, “La Grande Storia”, “Caterpillar estate”. E’ inoltre autore Rai, televisivo e radiofonico, e conduttore delle trasmissioni della Rai “Passioni e Vite che non sono la tua” in onda su Rai Radio Tre. Ha curato il volume “Dal nostro inviato”, uscito da Editori Riuniti e ristampato da Bulzoni. Ha firmato, insieme al magistrato Catello Maresca, il libro uscito da Garzanti “L’ultimo bunker”, la storia della cattura del capo dei capi del clan dei Casalesi Michele Zagaria, successivamente raccontata in televisione dalla trasmissione “La tredicesima ora” di Carlo Lucarelli e dalla fiction televisiva di Rai Uno “Sotto copertura 2”.

*****

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 56 percorsi di laurea e numerosi master altamente professionalizzanti. Tra i principali obiettivi, la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare con proprie sedi in tutte le principali città d’Italia.

Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Per informazioni:

eventiecampus@uniecampus.it

Numero verde: 800 27 17 89

Ufficio stampa eCampus:

Giovanna Gueci

tel. 06 70304949

giovanna.gueci@uniecampus.it