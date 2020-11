Marco Bertozzi nuovo coordinatore per il Veneto di Assotutela

L’impegno della Associazione nella tutela al cittadino continua la sua rapida espansione nelle varie regioni italiane.

Dopo la collaborazione con l’Avvocato Alessandra Zorzi anche il Dott.Bertozzi entra nella famiglia di Assotutela con estrema soddisfazione del Presidente Michel Emi Maritato.

In un’intervista esclusiva il Dott.Bertozzi si racconta esprimendo le sua ambizioni e la sua gratitudine verso l’associazione che ora rappresenta.

Che professione esercita attualmente?

“Ho Sempre lavorato nel settore della consulenza sia ai privati che alle aziende, prima a livello sindacale e giuslavoristico e poi ampliando le mie competenze a livello di consulenza societaria e bancaria sviluppando la mia competenza nel settore delle ipoteche e del anatocismo bancario inoltre ho sviluppato una forte esperienza nel settore della contrattualistica.”

Cosa pensa di Assotutela?

“Credo sia un’associazione di vitale importanza al giorno d’oggi , con dei valori e delle ideologie che condivido in pieno. La tutela della collettività e piu importante di quella del singolo. In passato a livello sindacale mi sono battuto per questi valori, e fondamentalmente non ho mai smesso di farlo.”

Che rapporti ha con il Presidente Maritato?

“L’ho sempre sentito tramite Alessandra (ndr Zorzi) ed insieme abbiamo fatto un lavoro sull’ecobonus oltre che a sviluppare altri vari punti d’attualità, ho approfondito come da mia materia la parte di aiuto alle aziende del diritto bancario e le influenze che queste potevano avere nel periodo storico in essere,

Lo strapotere degli istituti bancari ha monopolizzato gli aiuti statali, credo che ci sia una errata connessione tra potere politico e attività bancaria.La banca “ha l’ultima parola”su una questione in cui non dovrebbe avere grande autonomia, tendenzialmente un decreto dovrebbe essere attuativo e di aiuto immediato alle realtà economiche non lasciando la competenza di decidere alle banche ma al reale tutore dei diritti dei cittadini e cioè il governo. Ovviamente la banca per quanto ingerente nel pubblico è un imprenditore con uno scopo di lucro, altrimenti non sarebbe tale, di conseguenza non dovrebbe poter decidere in questi settori, negli altri paesi europei non funziona cosi.”

Cosa pensa della gestione del paese?

Il paese è stato gestito con le problematiche di chi si trova a gestire un evento straordinario come questa pandemia per la prima volta, nessuno pensava di trovarsi in questa situazione . La posizione politica non era ben accettata dalla società e sono state fatte comunque cose buone vediamo che impatto avranno sulla società, e probabilmente pagheremo lo scotto nel prossimo futuro e nemmeno futuro così immediato.

Penso che servirebbe piu pratica e meno teorie, le promesse non sono state mantenute”

Che problemi riscontra nel suo lavoro?

“Noi consulenti risolviamo i problemi degli altri, spero che riusciremo a tenere in piedi più realtà possibili sia a livello economico che aziendale.

Gli imprenditori dovrebbero essere piu tutelati, l’imprenditore è tartassato e sta soffrendo molto non sa infatti che futuro avrà ed è demotivoper la ripartenza. Se martoriamo gli imprenditori uccidiamo l’economia e creiamo un defoult nazionale

L’imprenditoria nasce dall’idea, se spegni l’entusiasmo levi l’idea e uccidi l’imprenditoria.”