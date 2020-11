Notizie flash

H.09.26 del 17.11.2020 piazzale Eugenio Morelli

M.A.Z.M., egiziano di 43 anni è stato arrestato per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale dagli agenti del XII Distretto Monteverde. Lo straniero, è stato notato in via dei Colli Portuensi altezza piazzale Morelli mentre, con fare sospetto, stazionava vicino ad una autovettura parcheggiata. Dopo aver estratto da un marsupio un martelletto frangivetro ha iniziato a colpire il finestrino del veicolo. Immediatamente i poliziotti si sono avvicinati e l’uomo ha tentato la fuga in direzione circonvallazione Gianicolense. Raggiunto, ha iniziato a colpire gli agenti ma è stato bloccato. Accompagnato negli uffici di polizia, è emerso dai successivi accertamenti che allo straniero gli era stato applicato il divieto di dimora nel comune di Roma a seguito di arresto avvenuto il 4 novembre scorso.

H.12.54 del 17.11.2020 via Osini

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti hanno arrestato H.E., albanese di 42 anni per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per false attestazioni sulle proprie generalità. L’uomo, durante un controllo, forniva false generalità ai poliziotti facendo resistenza e aggredendo con calci e pugni gli operatori. I successivi accertamenti hanno permesso di far emergere a carico del soggetto una nota di ricerca per la notifica di un ordine di esecuzione di carcerazione dovendo lo stesso espiare una pena di 2 anni e 4 mesi.

H.17.30 del 17.11.2020 Viale dei Romanisti

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, hanno arrestato V.M., romano di 37 anni. L’uomo, durante una lite picchiava la controparte e, quando sul posto sono arrivati i poliziotti ha aggredito pure loro, procurando lesioni ad un degli agenti guaribili in 7 giorni di prognosi. Arrestato, dovrà rispondere di violenza, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

H.21.01 del 17.11.2020 Viale Giulio Cesare

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati, hanno arrestato per resistenza, lesioni ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, A.L.O., cubano di 43 anni. Durante il pattugliamento, è stato notato dai poliziotti accovacciarsi tra le auto in sosta in via Germanico. Decisi a controllarlo, si sono avvicinati notando tra l’altro, che l’uomo non indossava la mascherina così come prescritto. Alla richiesta degli agenti di indossarla il 43enne, ha iniziato ad inveire contro di loro ingiuriandoli e minacciandoli. Poi, ha iniziato a spingerli e a colpirli causando loro contusioni guaribili in 4 e 7 giorni di prognosi.

Roma, 18 novembre 2020