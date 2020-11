HO SCELTO GESU’ Un’infinita storia d’amore di Alessandro Greco e Beatrice Bocci con Tiziana Lupi (Rai Libri, 2019, pag. 208)

Intervista di Cataldo Calabretta, avvocato e docente di Diritto dell’Informazione

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 – ORE 18.30

In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus

https://www.facebook.com/unieCampus/

https://www.youtube.com/user/UniversitaeCampus

«Beatrice e Alessandro sono stati e sono strumento di rinascita e conoscenza viva dell’opera di misericordia di Dio, una carezza sulle nostre ferite, che ha fatto germogliare i semi di bene presenti in ciascuno di noi», Gli amici di Gesù.

L’Università degli Studi eCampus presenta, all’interno della propria rassegna editoriale, il libro di Alessandro Greco e Beatrice Bocci, con Tiziana Lupi, “HO SCELTO GESU’- Un’infinita storia d’amore” (Rai Libri, 2019, pag. 208).

L’appuntamento è per venerdì 13 novembre, ore 18.30, con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia degli autori Alessandro Greco e Beatrice Bocci, che saranno intervistati dall’avvocato e docente di Diritto dell’Informazione, Cataldo Calabretta.

“Incontrando Alessandro e Beatrice per la prima volta, ho visto due persone in difficoltà, che tentavano di parare, per quanto era possibile, i colpi che la vita stava loro dando. Sui loro visi ho letto insicurezza, ho visto sofferenza, ho percepito la richiesta di felicità, ho visto la delusione di non essere compresi fino in fondo, ho visto un uomo e una donna ammirati da molti per la loro bravura e per la loro bellezza, ma che non avevano consapevolezza piena di un bene e di una bellezza molto più grandi che erano dentro di loro e che dovevano solo essere tirati fuori. Un bene e una bellezza che Dio vedeva perfettamente e che Lui, allora, mi fece solo intuire.

Ma giorno dopo giorno, passo dopo passo, Dio ha reso Alessandro e Beatrice capaci di pazienza, di umiltà e di saper donare se stessi. Li ha forgiati, plasmandoli, è riuscito a tirare fuori la bellezza nascosta (non ai Suoi occhi) che era in loro. Dio li ha resi capaci di accoglienza, ha dato loro il coraggio di aprire le porte della loro casa, ma soprattutto del loro cuore, a molti fratelli.



L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 56 percorsi di laurea e numerosi master altamente professionalizzanti. Tra i principali obiettivi, la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare con proprie sedi in tutte le principali città d’Italia.

Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Per informazioni:

eventiecampus@uniecampus.it

Numero verde: 800 27 17 89

Ufficio stampa eCampus:

Giovanna Gueci

tel. 06 70304949

giovanna.gueci@uniecampus.it

Spero che in tanti, leggendo queste pagine, possano sentire il desiderio di lasciarsi prendere il cuore e la vita dall’amore di Dio e, ne sono sicuro, chi avrà questo coraggio vedrà anche per la sua vita una storia meravigliosa, degna, come quella di Alessandro e Beatrice, di essere raccontata” (Padre Roberto Basilico).

I proventi del libro sono devoluti alle associazioni:

Comunità Discepoli di Maria di Nazareth − Gli amici di Gesù di Padre Roberto Basilico e i Frati

Associazione “Il Mandorlo in Fiore − Onlus”

Associazione “Villaggio dei Ragazzi Sorridenti − Onlus” di Abba Marcello

*****

ALESSANDRO GRECO

Alessandro Greco è uno dei conduttori radiotelevisivi più conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Dal 1997 a oggi, ha condotto diversi programmi Rai, tra cui “Furore”, “Colorado”, “Portami al mare, fammi sognare”, “Un canzone per te”, “Il gran concerto”, “Zero e lode!” e “Miss Italia”. Attualmente conduce su RTL 102.5 la trasmissione “No problem – W l’Italia”

con Charlie Gnocchi.

BEATRICE BOCCI

Beatrice Bocci, Miss Toscana e finalista a Miss Italia 1994, ha condotto “La Rai che vedrai” e ha preso parte ai programmi di Carlo Conti “Su le mani” e “Va ora in onda”. Ha recitato in alcune produzioni Rai Fiction, tra cui “Linda e il brigadiere 2” e “Un medico in famiglia”. Con suo marito Alessandro Greco, su Alice Tv, è stata conduttrice del programma “Sale e pepe…q.b.” e “Dolci & delizie”.

TIZIANA LUPI

Tiziana Lupi è giornalista e autrice di documentari a carattere storico e religioso. Ha lavorato per diversi programmi Rai e Mediaset. È autrice del libro “Il nostro Papa. La prima biografia illustrata di Francesco” e ha curato il libro di papa Francesco “La mia idea di arte”. Scrive sul quotidiano Avvenire e sui settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Il mio Papa.