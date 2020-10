AS Roma Calcio a 5:Il tanto atteso inizio del campionato è arrivato. Sabato 17 Ottobre i giallorossi scenderanno in campo dopo tanti mesi di stop. Sarà un’emozione particolare, diversa, nuova.

Il Direttore Sportivo Gianluca Di Vittorio, ci racconta la squadra tra preparazione, girone e il progetto giovani che da anni porta avanti la Roma C5.

🎤 Gianluca Di Vittorio – “Sarà una stagione particolare, ricominciamo con tanti dubbi e tante incertezze ma l’amore e la passione per questo sport ci fa superare tutti gli ostacoli che ci sono. Siamo tutti i giorni in prima linea, portando avanti il progetto della Roma C5. La preparazione è andata molto bene, un lavoro importante svolto dal professor Bortoletto con un’ottima risposta da parte di tutta la squadra. Veniamo da tanti mesi di inattività ed era difficile a livello fisico farsi trovare pronti ma è stato svolto un lavoro egregio, non subendo alcun infortunio muscolare grazie appunto al professor Bortoletto.

Siamo un gruppo nuovo ma siamo nelle ottime mani di mister Di Vittorio che ha saputo già plasmare il gruppo.

Girone difficile, complicato, quattro squadre sarde, tante compagini di ottimo livello. Sappiamo che sarà un cammino difficile ma noi siamo lì con il primo obiettivo di arrivare alla salvezza e poi regalare grandi gioie ai nostri tifosi”.

Italpol C5 – “Avvio molto impegnativo – commenta Di Vittorio – a mio avviso l’Italpol sarà una delle squadre di vertice di questo girone, con un roster importante e un mister molto preparato come Ranieri. Andiamo lì con una defezione importante come quella di Batata ma confido nel gruppo, nella forza della squadra e nelle idee di mister Di Vittorio e sono convinto che giocheremo la nostra gara al massimo fino alla fine. Inizieremo a vedere quello che sarà il motto della Roma C5 di questa stagione: divertire il nostro pubblico. Ci giocheremo ogni gara con il massimo della spensieratezza e serietà raccogliendo il meglio da ogni gara e da ogni prestazione con il lavoro quotidiano.

La nostra politica di una rosa giovane continua nel suo progetto ormai consolidato da anni da me e il presidente Brugnoletti, già in questa prima partita abbiamo molti Under in rosa pronti a far vedere tutte le loro qualità”.

Augurio – “Auguro un buon inizio campionato a tutti, a tutte le persone che hanno lavorato per permettere la ripartenza in questa stagione, al nostro amministratore delegato Lorenzo Galgani, al tesoriere Italo Panattoni, al team manager Fabrizio Primavera, a tutto lo staff tecnico e a tutti i nostri tifosi. Un grazie speciale alla famiglia Brugnoletti che, anche in questo periodo non facile, non ci fa mancare il suo apporto.

Ripartiamo più forti e più uniti che mai per questa maglia”.