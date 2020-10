Si sta delineando uno scenario ” perfetto” . Per chi? Seguiamo le riflessioni dell’artista e scrittore Roberto Bombassei.

“Finchè la barca va , lasciala andare…” una frase estrapolata da una famosissima canzone risulta perfetta per l’andamento in Italia dei prossimi mesi.Per motivi politici ma sopratutto economici si continua ad andare avanti. E cosi troviamo economisti che fanno i virologhi, politici che parlano come dottori e virologhi che fanno gli economisti.

E’ pur vero che , attualmente, non sembra esserci un reale pericolo come in altre parti d’Europa, ma se sommiamo i dati italiani giorno per giorno ,qualcosa si sta muovendo. I contagi. Siamo sicuri che i dati siano reali? Stanno risalendo, fra un paio di settimane saranno ancora più alti,nasceranno zone rosse qua e la , ma nel frattempo la palla del calcio continua,la scuola va avanti e i nostri politici stanno già programmando cambiamenti per la cassa integrazione e , forse, ma lasciatemi il beneficio del dubbio, cambiamenti sulla Naspri . Dovranno essere pronti per novembre, quando la curva salirà di molto.

Gira voce che tra qualche mese si aprono i licenziamenti collettivi di molte aziende, sarà per quello?

Si stanno designando nuovi scenari di politica estera.

” state attenti a quelli, non parlate con quelli , occhio a tizio e caio”. Parole di capi di stato esteri. Perche?

Tutti sperano nel vaccino covid 19 in tempi brevi . Sembra sia la soluzione più logica per ritornare a una normalità.

Ma siete proprio sicuri? Guardate che Tutto il pianeta dovrà essere vaccinato. Sette miliardi e mezzo di persone. Siamo sicuri che sarà disponibile per tutti? Secondo me, no. Forse per questo nascono nuove alleanze tra paesi. E fa nascere problemi etici e morali. Perchè non a tutti? Ma stiamo positivi. I costi per le forniture elettriche e di energia aumenteranno,le tasse aumenteranno, arriveranno le cartelle esattoriali in sospeso, ma per i prossimi sei mesi mangeremo ancora tutti.Quindi perchè preoccuparci? Ricordiamoci, per rimanere positivi, che la pandemia covid 19 ha solo accelerato processi politici ed economici sia nel personale, sia a livello regionale e di stato, sia a livello mondiale. Grazie ad essa si sta delineando lo scenario perfetto. Il gregge .

Il gregge va avanti senza capire, finchè non è organizzato.

E, dall’alto, sembra non si abbia voglia di organizzare .

Il potere sopra ogni cosa.

