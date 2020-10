AS Roma Calcio a 5: inizia la nuova stagione

Dopo tanta attesa riparte la Serie A2 di Calcio a 5 con la As Roma che parte come la favorita assoluta del suo girone e non solo.I giallorossi hanno lavorato sul perfezionamento della rosa svolgendo un’intensa preparazione in vista della nuova stagione.

La Serie A2 è stata suddivisa in 3 gironi, con la AS Roma Calcio a 5 collocata nel Girone B: Active Network, Italpol, Ciampino Anni Nuovi, Nordovest, Città di Sestu, Monastir Kosmoto, Leonardo, 360 gg Futsal, Olimpus Roma e SS Lazio.

Quattro squadre sarde e otto laziali in un intrigante girone che vedrà anche l’atesissimo derby capitolino tra AS Roma ed SS Lazio.

Calendario dalle mille insidie per i giallorossi che affronteranno subito L’Italpol in trasferta, squadra estremamente ostica che nella scorsa stagione, prima dell’interruzione, era in zona playoff.

Alla seconda giornata la super sfida con i favoriti del girone, As Roma che ospiterà infatti l’Olimpus Roma e dovrà subito dimostrare di aver fatto importanti passi avanti rispetto allo scorso anno.

Ai giallorossi giunge l’augurio della AS Roma Calcio a 8 nel nome del Presidente Michel Emi Maritato e della società AS Roma Calcio a 5 nei nomi del DS Gianluca Di Vittorio e dell’Amministratore delegato Galgani.

A due settimane dall’inizio l’attesa è altissima, La AS Roma calcio a 5 vuole farsi trovare pronta e non deluderà le attese.