TOTTI abbraccia ILENIA, emozioni al Policlinico Gemelli di Roma, le immagini esclusive del commovente incontro odierno e video audio originale

TOTTI ABBRACCIA ILENIA IN OSPEDALE

“NON MOLLARE !”

Questa mattina Francesco TOTTI, si è recato personalmente presso l’ospedale romano Policlinico Gemelli, per esaudire la richiesta della giovane Ilenia MATILLI che attraverso l’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA aveva espresso il desiderio di abbracciare lo storico capitano giallorosso, suo grande beniamino. Si è trattato per la famiglia MATILLI di un secondo gesto dal grande cuore – comunicano i familiari attraverso il nostro giornale e associazione ARGOS che ha seguito dall’inizio e segue ancora il percorso riabilitativo di Ilenia – quello realizzato dal campione di calcio TOTTI, dopo il primo messaggio audio-video inviato a dicembre dello scorso anno, ad appena pochi giorni dal gravissimo incidente stradale che aveva procurato coma e lesioni per la giovane promessa del calcio femminile laziale. “Desideriamo esprime un sincero ringraziamento all’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA nelle persone del dr Gianluca GUERRISI, dr Fausto ZILLI e dr Fabrizio LOCURCIO della Presidenza Nazionale – dichiarano Cinzia e Stefano, genitori di Ilenia – per aver permesso tutto questo e un grazie di cuore anche al dr Micheal MARITATO di AssoTutela e Mister Carlo CANCELLIERI “ – continuano i genitori di Ilenia.

Al commovente incontro erano presenti, oltre ai genitori, medici del Policlinico e gli infermieri che assistono da oltre 9 mesi Ilenia in ospedale.

Grande emozione da parte di tutta l’Associazione ARGOS Forze di Polizia (che racchiude e rappresenta al suo interno militanti in servizio e in congedo, nonché simpatizzanti, dei 4 Corpi di Polizia per le attività di volontariato e aggregazione culturale e assistenziale). “Si è trattato di una vera missione di cuore, passione e anima – dicono Gianluca GUERRISI e Fausto ZILLI della Presidenza Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA – una situazione che ci ha colpito subito il cuore, come accaduto anche in altre occasioni” – afferma GUERRISI – in questo caso lo sport poteva fare miracoli e un campione come Francesco TOTTI seguito molto da Ilenia sua fans era una speranza concreta di stimolo al risveglio dal coma con la sua voce, evento poi accaduto grazie alla professionalità dei medici che hanno saputo individuare il percorso di ascolto e il metodo più opportuno. Dopo il risveglio dal coma Ilenia voleva salutare il campione TOTTI e questo accaduto oggi con grande emozioni per tutti. Sono momenti della vita che insegnano tanto – continua ancora GUERRISI – siamo felici davvero di esserci resi utili a far fare un video a TOTTI e poi il suo arrivo al saluto in ospedale di oggi grazie ad una straordinaria sensibilità di Francesco che desidero ringraziare a nome di tutta l’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA e la redazione nazionale del giornale ATLASORBIS.IT a cui la la famiglia MATILLI ha affidato la trattazione delle notizie”.

L’incontro è stato colmo di emozioni e TOTTI ha invitato Ilenia a non mollare mai, autografo sulla maglia della A.S. ROMA, la promessa di rivedersi presto, in una cena. parlare e camminare insieme.

Grazie TOTTI !

Hai fatto un altro grande goal! Come quelli che sai fare tu ! Quelli che non si dimenticano mai!

VIDEOMESSAGGIO DI TOTTI