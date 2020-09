Si terrà sabato 10 ottobre 2020 dalle ore 21.00  il gala show “ Magie per la ricerca 2020. – nona edizione”  creato da Roberto Bombassei

“ Dal 2012 abbiamo creato Magie per la ricerca giunto quest’anno alla nona edizione , spettacolo in cui la raccolta fondi serve per la ricerca sulla malattia genetica fibrosi cistica”

“ Quest’anno il gala andrà in forma virtuale , sulla pagina Facebook di Umi dell’amico Gianluigi Sordellini e sarà convidisa in maniera on Line da alcune importanti testate giornalistiche. On Line non toglie nulla all’emozione e al senso di meraviglia: saranno infatti presenti in video , nella formula intervista on Line e video magia , alcuni dei più importanti illusionisti italiani ed internazionali:In primis il presidente di Umi Damaso Fernandez, spagnolo, forse l’ultimo genio del close – up mondiale,

Direttamente dalla nave Costa Crociere Martin, in collegamento video la star internazionale Erix LOGAN, l’escapologo David Dee, il giovane cartomago Gino D’Alessandro, Gino Caternicchia e Mycras.”

“ Avremo anche due meravigliose sorprese che ora tengo segrete. I due più importanti illusionisti del mondo e che amo personalmente ,daranno il loro contributo per la ricerca sulla fibrosi cistica “

“ Desidero ringraziare FC ALTOMILANESE , LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA LOMBARDIA e UMI per il loro supporto alla manifestazione virtuale”

“ Come diceva il leggendario Doug Henning “ l’arte degli illusionisti è quello di creare meraviglia. Se noi tutti vivessimo con un senso di magia le nostre vite saranno piene di gioia” . Partecipate , condividete e sostenete la ricerca sulla fibrosi cistica . Come? Entrate nel sito https://fclombardia.it/dona/ e fate la vostra donazione indicando Magie per la ricerca 2020 come causale.”

“ il covid 19 avrà fermato tutto ma non ha fermato la malattia e la ricerca . Il nostro impegno va avanti, sempre e comunque e spero anche la vostra partecipazione e sostegno”