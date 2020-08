Elezioni regionali in Campania Giuseppe Alviti ( Forza Italia): sicurezza sussidiaria e complementare punti fermi del nostro progetto.

Il tema della sicurezza rimane un punto cardine per il candidato alla Regione Campania per Forza Italia e Presidente nazionale Associazione guardie Particolari giurate Giuseppe Alviti a conferma di quanto espresso ripetutamente in precampagna elettorale. Oltre a innalzare il numero delle forze di polizia per garantire una maggiore presenza dello Stato nel territorio Campano sembra ormai irrinunciabile il supporto strategico delle guardie giurate per placare il crescente senso di insicurezza avvertito dai cittadini , Il settore della vigilanza privata attualmente deve fare i conti con condizioni salariali e un quadro normativa precari, I dipendenti degli istituti di vigilanza non vengono considerati dallo Stato quanto le forze di polizia, ma che al giorno d’oggi rivestono un ruolo fondamentale nella sicurezza pubblica, si pensi alla loro presenza negli aeroporti, nelle stazioni della metro, sui treni o negli ospedali.

Continua il candidato Forzista Giuseppe Alviti già medaglia d’ argento al valore civile le guardie Particolari giurate devono

Raggiungere “pari dignità con le Forze dell’Ordine”, come promesso dallo stesso Alviti in un video che giàsta spopolando sul web, permetterebbe un salto di qualità enorme in termini di miglioramento del servizio per l’intero comparto e un generale innalzamento del livello di pubblica sicurezza. In tal senso potrebbe prospettarsi una maggiore razionalizzazione nell’impiego delle forze dell’Ordine, che avrebbero la possibilità di concentrarsi su altri aspetti, quali ad esempio la lotta alla criminalità organizzata, o su compiti di pubblica sicurezza che non possono essere svolti che dalle guardie giurate. D’altro canto per il settore della sicurezza privata, si potrebbero aprire nuovi interessati scenari per il mercato, con una conseguente crescita occupazionale del comparto e una maggiore specializzazione in termini di qualità del servizio.