Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate ufficialmente candidato al consiglio Regionale della Campania per Forza Italia.

Giuseppe Alviti ho deciso : sono candidato per Forza Italia al consiglio regionale della Campania Già da qualche anno mi dedico alla politica locale è una passione nata dalla costante voglia di stare in mezzo alla gente e all’essere particolarmente attento ai bisogni della comunità. Ho accettato di intraprendere questo percorso di candidatura alla regione perché Forza Italia, attraverso la proposta lanciata dal coordinatore cittadino Stanislao Lanzotti e l’ On. Fulvio Martusciello ha davvero aperto le sue porte al mondo dei ‘civici’, e quindi coinvolgendo anche chi, come me, lo sono sin dalla nascita politica ed intendono rimanerlo. Il fattore che mi ha fatto accettare questa candidatura in Regione è il continuo dover correre ai ripari per i danni fatti ad oggi da una politica regionale inefficiente ed inefficace, in molti campi, ai danni de nostri cittadini soprattutto sulla sicurezza sociale sussidiaria e complementare che io rappresento come Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate e credo fermamente che le guardie giurate devono avere un ruolo primario e non figli di un Dio minore.

Le mie idee sono le idee di chi vive il quotidiano e ascolta le problematiche di tutti cittadini e delle categorie. Tra gli obiettivi che mi propongo, sarà portare a livello regionale un progetto di inclusione delle categorie svantaggiate nel mondo dello sport, in quanto considero lo sport una “cura preventiva” del disagio sociale. Dalle droghe, all’emarginazione dovuta alle difficoltà economiche e sociali, molto si può “curare ” promovendo lo sport in ogni sua forma. Rimanendo nel sociale, mi batterò per la lotta al gioco compulsivo. Bisogna favorire a livello regionale il “coinvolgimento” anche dei gestori in programmi di disintossicazione per soggetti a rischio. Mi batterò per un grande programma regionale fondato sulla comprensione della reale gravità del fenomeno delle ludopatie e l’ introduzione di politiche preventive che disincentivino e “curino” chi è caduto in questa vera e propria “piaga sociale”. Infine grazie alla mia ventennale esperienza professionale di espertodi problematiche sulla sicurezza, mi metterò al servizio dei cittadini per monitorare e migliorare, laddove necessario, i servizi di controllo e tutela nel mondo scolastico e sanitario del nostro territorio”.

Ha così dichiarato il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti candidato al fianco di Caldoro Presidente come candidato alla Regione Campania