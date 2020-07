Piazza Vittorio Emanuele II. Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’abusivismo commerciale: due le persone finite in manette nel corso dei controlli

E’ di due persone arrestate, 23 identificate, 2 persone accompagnate all’Ufficio Immigrazione per identificazione, oltre a 5 veicoli controllati il bilancio del servizio di controllo dl territorio messo in atto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino e dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nelle zona di Piazza Vittorio Emanuele II, Via Giolitti – angolo A.Cappellini –via La Marmora, via Turati, via Mamiani, via Carlo Felice e parco del Colle Oppio.

29enne, maliano, T.M. è stato arrestato per rapina e spaccio sostanze stupefacenti in via Napoleone III. Il giovane è stato trovato in possesso, insieme ad un 26enne originario della Costa D’Avorio, di 55 grammi di eroina, 280 euro in contanti, alcune dosi di cocaina ed un bilancino di precisione.

Gli accertamenti successivi hanno permesso agli agenti di appurare che il 29enne aveva appena rapinato, asportandole un braccialetto, la proprietaria dell’appartamento che l’aveva ospitato alcuni giorni.

Arrestati, i due giovani sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, C.B. dovrà rispondere di detenzione e spaccio, T.M anche di rapina, danneggiamento, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Roma, 30 luglio 2020.

—