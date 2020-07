Si apre la stagione della A.S. Roma C5 partendo da una grande riconferma. A guidare la formazione giallorossa in serie A2 sarà ancora mister Emanuele Di Vittorio

Un allenatore che non ha di certo bisogno di presentazioni, un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto vincere e confermarsi a livello giovanile con i suoi due scudetti e una coppa Italia nel panorama Nazionale, con ottimi risultati anche con la prima squadra.

⚽️ Nella stagione 2020/2021 mister Di Vittorio guiderà la prima squadra e sarà il responsabile tecnico di tutta l’A.S. Roma C5.

🎤 Emanuele Di Vittorio – “Questa società per me rappresenta la mia seconda casa, ho una grande stima e gratitudine per il presidente Brugnoletti e continuare a lavorare in questo ambiente per me è il massimo. Ho una gran voglia di ricominciare, mi manca troppo lavorare sul campo con i miei giocatori, vivere l’adrenalina della partita. Sarà sicuramente una stagione particolare, dopo tanti mesi di inattività, non ci siamo posti obiettivi, vogliamo divertirci e regalare a questa società le soddisfazioni che merita”

➡️ Un nuovo ruolo per mister Di Vittorio che, oltre ad allenare la prima squadra sarà il Responsabile Tecnico di tutta la A.S. Roma Calcio a 5: “ Per la prima volta non allenerò squadre del Settore Giovanile, mi occuperò però di gestire tutti i tecnici delle nostre tre Scuola Calcio a 5. Metterò a disposizione la mia esperienza, dando delle linee guida e una metodologia di allenamento comune che faccia crescere i tanti ragazzi che abbiamo nei nostri tre poli A.S. Roma C5. Ho scelto personalmente ogni allenatore, dai più piccoli fino all’Under 19, in base al mio modo di vedere il calcio a 5, alle loro capacità e soprattutto alla voglia che hanno di lavorare con questa società, una delle migliori a livello giovanile”.

➡️ Dopo i tanti successi, due Scudetti e una Coppa Italia, Emanuele Di Vittorio lascerà la guida della categoria Under 19: “ Una scelta sofferta perché adoro questa categoria però penso che vista la sua importanza meriti un’attenzione maggiore e il mio nuovo ruolo, oltre ad allenare la prima squadra, mi porterà via parecchio tempo ed energie. In accordo con la società stiamo scegliendo un tecnico che gestirà i nostri ragazzi al meglio e sono sicuro che porterà avanti il mio lavoro e regalerà grandi gioie”.

