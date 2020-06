Festival di Yulin: Ecoitaliasolidale, anche nell’anno del Coronavirus diecimila cani e gatti vengono barbaramente macellati in dieci giorni di festa

Anche quest’anno è stata organizzata quell’agghiacciante e macabro festival di Yulin in Cina dal 21 al 30 giugno, la tradizionale fiera dove si macellano e si mangiano migliaia di cani, anche se le Autorità avevano deciso di vietare il consumo di carne di cane e gatto. Comunque se il Ministero cinese dell’Agricoltura e degli Affari rurali aveva recentemente aggiornato il catalogo nazionale del bestiame e pollame eliminando cani e gatti dalla lista di animali commestibili, classificandoli invece come ‘animali domestici’, sul festival di Yulin il Governo non ha posto veti. Peraltro molti degli animali catturati in strada sono malati, secondo il Ministero dellan Sanità cinese, nel Paese ogni anno muoiono tra le 2mila e le 3mila persone per aver contratto il virus della rabbia, a dimostrazione che la Pandemia del Coronavirus non ha insegnato nulla.

Tutto vano, anche se in Cina ogni spostamento viene tracciato con le più moderne tecnologie, per la difesa degli animali domestici non si fa abbastanza. Ed una quantità infinita di cuccioli, molti rubati ed altri raccolti a forza fra i randagi, vengono chiusi in gabbia e macellati per la gioia di migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono la località famosa proprio per questo evento. Si stima che anche in questa edizione saranno macellati diecimila tra cani e gatti.

Noi di Ecoitaliasolidale da sempre ci battiamo per fare in modo che la messa al bando della carne di cane e gatto venga introdotto nel maggior numero possibile di ordinamenti nazionali. Nel mondo a tutt’oggi sono circa 30 milioni all’anno i cani uccisi per l’alimentazione umana, di cui oltre 10 milioni solo in Cina, ma i cani sono destinati al consumo alimentare anche in Corea e in Vietnam.

E’ da percorrere ancora una lunga strada affinchè si comprenda che riti e usanze, sia pur antiche, che possano arrecare sofferenza e morte agli animali o danno all’ambiente, debbano essere abbandonate per sempre.

E’ quanto dichiarano in una nota Cinzia Caruso, responsabile nazionale Difesa e Benessere degli animali del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale dell’Associazione.

ECOITALIASOLIDALE