Ermal Meta/webinar 25 giugno 2020

Per il ciclo “RESTART- Convertire i nostri limiti in risorse”

WEBINAR

RICONOSCERE IL PROPRIO TALENTO

Le opportunità per la carriera lavorativa

GIOVEDI’ 25 GIUGNO 2020 – ORE 18.00

In diretta sui canali Facebook e Youtube di Università eCampus

L’Università degli Studi eCampus ospita giovedì 25 giugno, alle ore 18 – all’interno del ciclo di incontri “RESTART – Convertire i nostri limiti in risorse”, il webinar

“RICONOSCERE IL PROPRIO TALENTO – Le opportunità per la carriera lavorativa”.

Ospite d’eccezione, il vincitore del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta che – insieme alla psicologa e psicoterapeuta Giuliana Savino ed al Prorettore dell’Università eCampus, Lorenza Lei – affronterà i temi legati al riconoscimento, allo sviluppo ed all’espressione del proprio talento e della propria unicità, legati al raggiungimento del benessere interiore.

Saranno analizzate insieme agli ospiti ed al pubblico – che potrà partecipare con osservazioni e domande durante la diretta – le modalità per fare emergere le infinite risorse che ciascuno ha dentro di sé; l’importanza dello studio, della conoscenza e della cultura per arricchire la propria persona, la propria consapevolezza e le proprie potenzialità e diventare ciò che si è sempre sognato di essere. Senza perdere la fiducia in se stessi e nel mondo, nonostante le difficoltà globali del momento attuale.

“Questo non è buio, sono solo gallerie”, ci ricorda Ermal Meta attraverso i suoni e le parole

della canzone Finirà Bene.

ERMAL META

Ha scritto, prodotto e cantato 3 album, Umano, Vietato Morire e Non Abbiamo Armi, certificati con numerosi dischi d’Oro e di Platino e presentati in 3 Festival di Sanremo, dove ha trionfato nel 2018 con Non Mi Avete Fatto Niente, cantato in coppia con Fabrizio Moro, con il quale ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Lisbona.

Tra i tantissimi eventi e riconoscimenti, vanno ricordati il Best New Artist Music Awards di MTV; il Premio Modugno per la magica interpretazione di Amara Terra Mia e i tour in Italia e all’estero che hanno portato sotto ai palchi centinaia di migliaia di persone.

GIULIANA SAVINO

Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in ipnosi ericksoniana, svolge attività in studio privato. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive – Tagatà/L7, Matrix/Canale 5; Top secret/Tgcom24, Mattino5, Uno Mattina – come esperta di linguaggio non verbale e opinionista ed ha collaborato per un anno al programma radiofonico di Radio2 “Cattive Compagnie”.

L'Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti per circa 45.000 studenti iscritti e che ha tra i principali obiettivi la c.d. "Terza Missione", l'insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l'Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.