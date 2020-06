Con il coupon “ventonuovo10” sconto del 10% sul sito www.tuttoperilcavallo.cloud

Uno sport spesso sottovalutato ma capace di regalare emozioni forti e grandi momenti di svago dopo lo stress quotidiano: L’equitazione.

Dopo la recente pandemia che ha colpito l’Italia il comitato tecnico del governo ha sottolineato come l’equitazione sia attualmente l’unico sport a rischio zero, essendo praticato all’aria aperta ed avendo già di regola un distanziamento obbligatorio di 4 metri tra un cavallo ed un altro.

La ditta Tattini è da sempre accanto al mondo dell’equitazione, fornendo materiali di prima qualità per chiunque desideri praticare questa disciplina.

Rivenditore online autorizzato di suddetta ditta è il sito online www.tuttoperilcavallo.cloud gestito da Piero Pisani. Dal sito è possibile acquistare qualsiasi attrezzatura possibile per cavalli e cavalieri usufruendo di uno sconto del 10% utilizzando il coupon “ventonuovo10.”

Piero Pisani responsabile del negozio online parla entusiasta del progetto che lo lega a Ventonuovo e dell’amore sconfinato per uno sport, con un audience forse non all’altezza della sua bellezza.

“Noi siamo rivenditori ufficiali Tattini da ormai 8 mesi ed abbiamo riscontrato un grande entusiasmo in tutti i nostri acquirenti. Penso che l’equitazione sia erroneamente etichettato come sport costoso, quando in realtà non è cosi. Il costo di un caschetto e di un salva schiena (materiale più che sufficiente per iniziare a praticare questo sport) sono pressoché equivalenti al costo di un kit da calcio completo di divisa e borsa. Credo che gli adolescenti debbano essere avvicinati a questo sport, soprattutto in questo periodo storico in cui risulta straordinariamente sicuro.

Anche i costi di un qualsiasi maneggio sono più che sostenibili, quindi credo sia arrivato il momento di sfatare questo falso mito del costo eccessivo.”

Riguardo le motivazioni che lo hanno spinto a questa collaborazione con la ditta Tattini, Pisani risponde elogiando i prodotti di suddetta azienda.

“I prodotti che serviamo sono di prima qualità e la ditta Tattini è un’eccellenza in questo campo. Dietro a ciò che appare c’è un grande amore per il cavallo e ci fa piacere constatare che stiamo ottenendo ottimi consensi anche da chi ci segue.

Con il lockdown ovviamente abbiamo attraversato un periodo di difficoltà ma la ripresa è stata immediata e le risposte sono in continuo miglioramento.

Siamo felici della collaborazione con Ventonuovo e presentando il coupon “ventonuovo10” si potrà usufruire del 10% di sconto nei prodotti non in promozione.”

Conclude il responsabile del sito www.tuttoperilcavallo.cloud Piero Pisani.