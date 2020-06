Campidoglio, #laculturaincasaKIDS: attività e appuntamenti digital per bambini e ragazzi

Roma Capitale della cultura, aderendo alla campagna #iorestoacasa, prosegue le attività su web e social con il programma #laculturaincasa #culturaroma. Con #laculturaincasaKIDS si raccontano le attività e gli appuntamenti digital per bambini e ragazzi, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani da oggi 10 giugno fino al 16 giugno. I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa e #iorestoacasa.

MUSEI CIVICI. La pagina Facebook della Centrale Montemartini è ricca di giochi per i più piccoli, a partire da Gli Olimpi. Le statue delle divinità greche della Centrale Montemartini, che rivela le sembianze degli dei greci, ai disegni ispirati alle fatiche di Eracle da colorare. È anche possibile divertirsi con La bambola di Crepereia, di cui si può stampare l’immagine per poi colorarla o applicarle piccoli abiti in carta. Inoltre, con In fondo al mar…, i bambini possono scoprire il mondo marino del Mosaico con i pesci. Continua Chi cerca trova…animali al Museo, animali in Città, un gioco che ha per tema i tanti animali rappresentati nelle collezioni dei musei e nei monumenti della città. Tutte le info per partecipare sul sito www.museiincomuneroma.it. Il Museo Carlo Bilotti propone l’attività Arreda la tua stanza metafisica per riempire una stanza vuota secondo i propri gusti, rielaborando scherzosamente il dipinto di Giorgio de Chirico Interno metafisico con biscotti. Tavole da disegnare e colorare, quiz, giochi d’intrattenimento sono le proposte di Impara l’arte con Bonaparte sul sito del Museo Napoleonico, per iniziare il divertente viaggio alla scoperta di Napoleone e della sua famiglia. Infine, con Disegna dentro un elefante e libera la fantasia! – proposto dal Museo di Casal de’ Pazzi – i bambini possono stampare e colorare il disegno dell’animale simbolo del Museo secondo la propria ispirazione artistica.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE di ROMA. Tante anche questa settimana le proposte digital per i più piccoli a cominciare con la Biblioteca Aldo Fabrizi che prosegue la programmazione sulla propria pagina facebook con le attività del Maggio dei Libri, appuntamento mercoledì 10 quando sarà possibile partecipare all’attività #street attraverso il suggerimento di un libro e un link tratto dal canale Youtube Mediateca sul tema della street art. Venerdì 12 sulla propria pagina Facebook e Instagram, la biblioteca Gianni Rodari pubblica l’indizio per il gioco #Libroquiz utile a indovinare il titolo di un libro.

Mercoledì 10 appuntamento con le Favole al telefonino delle Mamme narranti di Andrea Satta. Alle 12.00 Sabrina racconta la favola di Antonino e il suo pentolino e alle 15.00 Toni Jop racconta la favola di Hansel e Gretel. La Biblioteca Laurentina – Centro Culturale Elsa Morante organizza per giovedì 11 alle 16.00 #ilgiovanescriba laboratori sulla storia della scrittura per bambini da 6 a 13 anni, pubblicati in diretta sulla pagina Facebook. Come ogni settimana appuntamento con Biblio7te, venerdì 12 Silvia Tintisona della Biblioteca Borghesiana legge ai piccoli lettori Dieci dita alle mani di Mem Fox, Editrice Il Castoro 2009. #laculturaincasaKIDS.

TEATRO di ROMA . Appuntamento settimanale su #TdROnline con il Laboratorio Piero Gabrielli che, giovedì 11 alle 16.00, attingendo da La forchetta fidanzata. Poesie sui segnali stradali di Nicola Cinquetti, propone La patente poetica, un breve percorso poetico inventato a partire da otto segnali stradali. Un modo fantasioso per introdurre i bambini alla lettura di un linguaggio grafico che è indispensabile conoscere il prima e il meglio possibile. Un gioco di rilettura dei segni, simile a quello messo in atto dallo street artis Clet Abraham che interviene sui cartelli stradali. Il video – con gli attori della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli, diretti da Roberto Gandini con la musica di Roberto Gori – è tratto dalle prove on-line dello spettacolo Un cabaret poetico. Il Teatro Villa Pamphilj propone sabato 13 alle 11.00 Sing a Long. Inglese e musica per piccolissimi, un progetto laboratorio/spettacolo rivolto alla fascia 0-48 mesi (e ai genitori) con Diego di Vella e Livia Adinolfi. Attraverso il repertorio anglosassone di canzoni, filastrocche, bans e semplici danze, i bambini familiarizzano con la lingua inglese, imparando a conoscerne i suoni, la pronuncia, la musicalità. In collaborazione con il Teatro Verde di Roma.

PALAZZO delle ESPOSIZIONI. Come ogni settimana il Laboratorio d’arte del Palazzo delle Esposizioni propone un cartellone di appuntamenti digital per i più piccoli con consigli di lettura, spunti per laboratori e attività da fare in casa. Tra le proposte in programma, g iovedì 11, Letture a più voci terzo appuntamento dedicato ai libri senza parole in collaborazione con il Centro Astalli. Cosa può accadere dopo una misteriosa pioggia di rospi? Lasciatevi ispirare dal video tratto da Martedì di David Wiesner (Orecchio Acerbo).

ACCADEMIA NAZIONALE di SANTA CECILIA. La musica dell’Accademia continua con corsi e laboratori pensati per i più piccoli, disponibili su www.santacecilia.it/onlineforkids appuntamenti per bambini e ragazzi che vogliono divertirsi avvicinandosi al mondo della musica. Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito, gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica e tutorial. Sono online i nuovi tutorial: Birillo il coccodrillo (con Vincenzo Di Carlo), Bravo Brahms (con Laura De Mariassevich) Musiche dal mondo: America del Sud (con Lorenzo Izzo) Sfida Musicale (con Laura De Mariassevich) La Palla (con Vincenzo Di Carlo), Schumann in città (con Laura De Mariassevich).

TECHNOTOWN. Questa settimana, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza propone ai bambini e ai ragazzi due divertenti sfide ludico-creative a distanza alle quali partecipare da casa. Si gioca singolarmente o in squadre, utilizzando semplici oggetti a portata di mano. Mercoledì 10 alle 19.00 in Legocreations ci si sfiderà a ricostruire con i classici mattoncini Lego alcuni oggetti che hanno fatto la storia della tecnologia e che oggi non esistono più. Venerdì 12 , sempre alle 19.00, in Art@Home i partecipanti si sfideranno a riprodurre con qualsiasi materiale, un’opera d’arte conservata nelle splendide collezioni dei Musei Civici. Tutte le info per partecipare alle sfide e tanti altri contenuti digital, come i videotutorial di Music@Home per creare e campionare in modo semplice musica elettronica, si trovano sul sito www.technotown.it e sugli account social.

CASINA DI RAFFAELLO . Lo spazio arte e creatività invita i bambini dai 4 ai 12 anni a partecipare da casa ad una nuova e divertente sfida di cucina creativa del contest social Mamma oggi cucino io! dedicato al tema dell’alimentazione e realizzato con il contributo scientifico di Technotown e la collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Sono quattro le sfide in programma, una ogni giovedì, nelle categorie: Colazioni Artistiche, Merende d’Autore, Pic Nic Speciali, Gelati Spaziali. Dopo la prima sfida di giovedì scorso nella categoria Colazioni artistiche, giovedì 11 alle 17.00 sulla pagina facebook verrà lanciata la seconda sfida per la categoria Merende d’Autore. Prendendo spunto dalla video ricetta Il pane lo faccio io! a cura del CAR, i piccoli chef dovranno realizzare la semplice ricetta insieme ai loro genitori, poi “impiattare” in modo artistico la creazione culinaria e inviare la foto alla email info@casinadiraffaello.it entro le 12.00 di mercoledì 17. Le foto pervenute verranno pubblicate sulla pagina facebook di Casina di Raffaello. Per ciascuna categoria vincerà chi riceverà più like. Domenica 14 alle 17.00, sulla pagina facebook di Technotown, verrà invece pubblicato il mini filmato Il duro lavoro di Saccharomyces cerevisiae, la lievitazione a cura dello stesso Technotown che spiegherà ai più piccoli, in maniera semplice e divertente, le proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante la sfida. Tutte le info sul sito web www.casinadiraffaello.it e sulla pagina facebook.