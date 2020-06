Ivana Nedved: “Sono molto razionale ed ambiziosa, esattamente come papà”

Figlia d’arte, Ivana Nedved è esattamente la ragazza timida e determinata che appare sui social: la voglia di ottenere sempre di più e di pretendere il massimo da se stessa sono le qualità che hanno sempre contraddistinto il padre Pavel, portandolo a vincere un pallone d’oro e a diventare uno dei più forti e amati calciatori di tutti i tempi.

Una spiccata intelligenza ed una continua voglia di migliorarsi rendono Ivana una ragazza speciale: dall’amore per i viaggi alla laurea appena presa, Ivana racconta la sua passione per la Juve ed i suoi obiettivi futuri in un’intervista esclusiva.

Ivana che vediamo sui social è la stessa della vita reale?

“Assolutamente si, il mio profilo social è un diario dove mi piace mostrare la mia vita di tutti i giorni. Amo mostrare i viaggi che faccio e soprattutto mi piace condividere i miei pensieri e le mie passioni in generale.

Mi piace anche interagire con le persone sui social, con molte ragazze parlo anche abbastanza spesso pur non avendole mai viste, abbiamo creato una sorta di amicizia virtuale e mi fa piacere tutto ciò.

Mia mamma spesso guarda il mio profilo Instagram ed anche lei è contenta perché nei social riconosce la figlia che vive nella vita reale, io sono sempre me stessa, nel bene e nel male”

Ti sei laureata pochi mesi fa, ora che obiettivi hai?

“Si, mi sono laureata a febbraio in Luxury brand management in svizzera. Negli ultimi anni, mentre studiavo, ho fatto due stage, ad Alfa Romeo ed al Coni. La mia idea iniziale era di fare un master subito dopo la laurea ma questi mesi mi sono serviti per riflettere e ora credo sia meglio capire cosa voglio fare veramente magari facendo un altro stage e poi concentrarmi in un master con un indirizzo più mirato a ciò che più mi piace”

Hai un cognome importante, ti senti mai sotto pressione per questo?

“Da piccola i miei genitori mi hanno cresciuta con la consapevolezza che mio padre facesse un lavoro comune, quindi non ho mai sentito questa pressione. Crescendo poi dentro di me è maturata la forte volontà di realizzarmi e oggi vivo con questo desiderio.

Mi sento costantemente sotto pressione ma a causa del mio carattere; sono una persona che non si accontenta mai e che vuole sempre migliorare. Il cognome che porto non mi pesa, sono fiera della mia famiglia e di ciò che sono”

Che hobby hai?

“Amo viaggiare e seguo molto la moda. Conosco sei lingue ed anche per questo viaggio sempre volentieri, mi piacerebbe vedere tutto il mondo.”

Quanto è importante il calcio per te?

“Inevitabilmente molto. Sono cresciuta con il calcio e appena posso vado volentieri allo stadio. Ormai sono tifosa Juventina a tutti gli effetti; La Juve fa parte della mia vita da molto tempo e la sostengo sia perché mi piace seguire mio padre e sostenerlo sia perché ormai sono profondamente legata a questi colori, anche se papà un giorno dovesse cambiare squadra il mio cuore continuerebbe a dire Juve”

Che importanza ha la tua famiglia?

“La mia famiglia è fondamentale per me: con mamma e papà ho un rapporto splendido e mi confido spesso con loro quasi come se fossero “amici”, ovviamente con il rispetto che si deve ad un genitore. Con mio fratello ci raccontiamo tutto e non abbiamo segreti, la mia famiglia mi ha permesso di avere il carattere che ho.

Mi rivedo molto in mio padre, da lui ho ereditato la voglia di non mollare mai ed il desiderio di migliorarmi sempre, pretendendo il massimo da me stessa.”

Metti in ordine di importanza queste cose: Soldi,Famiglia e Lavoro

“Al primo posto sicuramente la famiglia. Soldi e lavoro sono per me la stessa cosa anche se non farei mai un lavoro che non mi piace, indipendentemente dalla quantità di soldi offerta. Voglio fare qualcosa che mi piace proprio perché in ogni cosa che faccio do il 100%. Credo nella famiglia e nel matrimonio ma penso che sia giusto realizzare sempre gli obiettivi personali che ci siamo prefissati. Al matrimonio voglio arrivarci quando sarò pienamente soddisfatta con me stessa e realizzata a livello personale.

Visto il successo ottenuto sui social, hai mai pensato di dedicarti totalmente a questo? Influencer o blogger, potrebbe piacerti?

“Attualmente non ci penso. Instagram è un qualcosa che mi diverte,ma non credo faccia per me, in futuro però non so cosa succederà”

Un tuo pregio ed un tuo difetto?

“Può essere considerato un pregio ed allo stesso tempo un difetto, ma sono estremamente precisa e organizzata. Prendo tutto di pancia ma so sempre cosa devo fare, sono molto razionale e in questo mi rivedo molto in papà.”

Cosa pensi della pandemia Covid? Come hai vissuto questa quarantena?

“Per una ragazza ipocondriaca di natura come me non è stato facile, anche oggi sono preoccupata e spero che le persone continuino a rispettare le regole. Io non sono uscita di casa per 3 mesi, sono molto pignola su questo e penso sia necessario rispettare tutte le precauzioni che ci sono state date”

Tale padre, tale figlia verrebbe da dire. Ivana oltre ad essere una ragazza educata e rispettosa non si pone limiti, guardando con ambizione e relativo ottimismo al futuro.

Dario De Fenu