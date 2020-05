Alessio Campoli: “Sono sempre stato me stesso, ho fatto vedere il meglio ed il peggio di me”

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne,Alessio Campoli racconta la sua esperienza e le sensazioni vissute nel periodo successivo alla chiusura del rapporto con Angela Nasti. Programmi per il futuro e passioni da coltivare, l’intervista di Alessio è un mix tra passato e presente con un’interessante vista verso il futuro

Che cosa devi a Uomini e Donne? Cosa ha rappresentato per te?

“Economicamente non devo nulla, non ho aperto conti in svizzera e non sono diventato miliardario. A livello morale sono cresciuto molto, è stata un’esperienza importante nella mia vita dove ho conosciuto bellissime persone. E’un ambiente familiare, non capita tutti i giorni di incontrare persone cosi e sono contento di aver partecipato.

So che tante persone farebbero carte false per partecipare, io sono contento perché basandomi soltanto sulle mie forze ce l’ho fatta.”

Alessio che abbiamo conosciuto a Uomini e donne è lo stesso della vita reale?

“Sono un ragazzo che dice sempre quello che pensa, quando ti esponi devi accettare sia gli elogi che le critiche. Penso sia per questo che sono stato molto apprezzato dalla gente e sicuramente tutto ciò mi ha fatto piacere.

Rifarei esattamente tutto quello che ho fatto, sono sceso perché Angela esteticamente era una ragazza che mi piaceva, ho vissuto tutta l’esperienza al massimo e non ho rimpianti.

Vedendo com’è andata potrei dire che tornassi indietro direi no al momento della scelta, ma non sarei coerente, se ho detto si è perché in quel momento avevo voglia di vivermi fuori dal programma quelle sensazioni che provavo”

Accetteresti di fare il tronista?

“Non sono ipocrita, si accetterei. Ho sicuramente voglia di rimettermi in gioco e soprattutto di trovare la ragazza giusta”

Che progetti hai per il futuro?

“Prima di iniziare il programma ero tornato dopo un periodo in Spagna e avevo un’azienda agricola che poi ho lasciato. Ho sempre giocato a calcio, ora mi sto appassionando alla musica ed insieme ad alcuni amici mi sto interessando al’idea di fare il DJ Producer. 10-12 anni fa lo facevo per gioco il pomeriggio, ora vorrei provare ad iniziarlo seriamente, è un lavoro che mi piacerebbe praticare. Ho molti progetti per il futuro, spero di realizzare ciò che più mi piace”.

Che passioni hai?

“Ho sempre giocato a calcio e amo questo sport. Ora vado in palestra ma non ho hobby particolari, mi piace uscire con i miei amici e divertirmi”

Visto il successo che hai ottenuto sui social hai mai pensato di lavorare in questo mondo?

“Negli ultimi anno c’è stata un cambio di rotta importante secondo me. Nelle edizioni precedenti alla mia ci sono state tante persone che non si sono comportate bene, partecipando al programma con il solo obiettivo di fare soldi. Gli spettatori sono arrivati talmente saturi che hanno apprezzato dopo tanto tempo un ragazzo come me che parla come mangia, per dirla alla romana. In questo mondo alla fine sono poche le persone che lavorano veramente e creano cose nuove, il rischio di essere ripetitivi e banali c’è ed io non voglio essere cosi. Uscito dal programma avrei potuto accettare sponsorizzazioni o fare più soldi ma non me la sono sentita.

Ora voglio inseguire i miei sogni, metto al primo posto la musica, poi ovviamente sono pronto ad ascoltare qualsiasi proposta ed offerta.”

Che importanza ha la famiglia nella tua vita?

“La mia famiglia è fondamentale, ha fatto molti sacrifici per me e mio fratello ed è il mio punto fermo, sono sicuro che non mi abbandonerà mai”

Alessio è lo stesso di sempre, un ragazzo pieno di idee e sempre intraprendente. Un futuro da Dj Producer o una nuova esperienza a Uomini e Donne? Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Dario De Fenu