Webinar 11 maggio “Università e tecnologie digitali online. Esperienze e persone

L’Università degli Studi eCampus – in un momento storico di grande importanza per il mondo della formazione a distanza e della didattica on line – presenta un Webinar rivolto a diplomati e diplomandi, alle loro famiglie ed a tutti coloro che desiderano conoscere il metodo delle università telematiche per ragioni personali o lavorative, dettate anche – ma non solo – dalle nuove regole di comportamento sociale. In particolare, completare il percorso di studi già intrapreso, laurearsi a qualunque età o per la seconda volta, conseguire il titolo per “l’avanzamento di carriera”, frequentare un corso di perfezionamento.

Attraverso dimostrazioni pratiche e testimonianze dirette, il Webinar mostra come l’Università a distanza assicuri una preparazione di alto livello, equiparata legalmente a quella delle università tradizionali – senza tralasciare aspetti importanti quali la cura, l’assistenza e la motivazione dello studente – e garantisca un’esperienza formativa sul campo, attraverso tirocini in aziende nelle quali ci si potrà collocare anche lavorativamente.

Le parole chiave dell’evento ed i temi trattati sono quelli caratterizzanti da quasi 15 anni l’Università eCampus: programmazione, orientamento, personalizzazione e sostenibilità del percorso accademico – con armonizzazione dei tempi di studio e di lavoro – lauree professionalizzanti, tirocini e placement.

I partecipanti al webinar potranno interagire con i relatori, ponendo domande e chiedendo chiarimenti su tutti gli aspetti didattici e tecnologici riguardanti la formazione universitaria a distanza che, con metodo c.d. blended (misto), caratterizza da sempre questo Ateneo.

INTERVENGONO:

Paolo Raviolo

Docente di Pedagogia Sperimentale, Università eCampus

Linda Mambrini

Coordinatore Tutor on line Università eCampus – sede di Roma

Savino Zaba

Conduttore televisivo, radiofonico e attore, già studente eCampus

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 49 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti per circa 45.000 studenti iscritti e che ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it

Per informazioni:

eventiecampus@uniecampus.it