Prof.Sartirana: “Con il progresso si è pensato egoisticamente solo ad accumulare ricchezza”

Entrati nella ormai celebre “Fase 2” della pandemia Covid-19 ci apprestiamo ad intraprendere un periodo in cui attenzione e pazienza saranno le parole chiave per provare ad uscire definitivamente dall’emergenza.

Dubbi, paure ed incertezze creano uno stato confusionale che rende i cittadini disorientati e preoccupati per un futuro quanto mai ricco di punti interrogativi.

Il Professor Giuseppe Sartirana in un’intervista inclusiva analizza il virus cercando di esporre dei rimedi da adottare.

Professore,come è stata gestita la pandemia a suo avviso?

“Si sono dette tante cose che hanno generato confusione ed è un po’ tutta una conseguenza naturale che si è verificata non all’improvviso ma a causa di situazioni non armonizzate e non dovute ad una riflessione attenta su che strade stavamo prendendo.

Io ho sempre avuto delle perplessità sulle situazione che fin dai primi anni della dopoguerra si è generata: avremmo dovuto riflettere e valutare a cosa stavamo andando incontro. Con il progresso industriale chi ha preso il sopravvento non è stata la logica, cioè valutare quali conseguenze avrebbero portato queste nuove situazioni, ma abbiamo fatto cose senza voler vedere il futuro.”

Il progresso è stato un “fattore negativo”?

“Su tutti i vantaggi che il progresso stava portando chi ha preso il sopravvento è stato il dio denaro. Si è pensato egoisticamente solo ad accumulare ricchezza.”

Nei suoi due libri affronta proprio questo tema, giusto?

“Si,assolutamente. Il primo libro dal titolo “Una storia che non ha principio ne fine” dall’energia alla materia e all’antimateria,affronta questo tema: una storia che non ha principio né fine significa che l’universo è stato creato ad opera di una mente pensante e cosciente che, a partire dal vuoto ha realizzato l’intero cosmo generando e guidando tutte le altre energie, senza di essa non poteva crearsi l’universo. L’Universo è nato perché le varie energie sono state coordinate da un energia pensante. Tutti i fisici e gli studi hanno dimostrato che è l’energia a muovere tutto, è presente da sola,non è creata e non si distrugge nel vuoto, esiste da sempre e ad un certo momento ha creato tutto, galassie corpi celesti etc.

Il secondo libro è stato scritto per dimostrare che questa energia,che possiamo chiamare Dio,non è una cosa che si può accettare solo per fede ma è possibile dimostrarla, una tesi ed un ipotesi hanno portato a determinate conseguenze.”

A che punto è secondo lei l’Italia?

“Secondo me si è già usciti da questo virus che fondamentalmente non si può eliminare.

Sappiamo già,come spiegato dai virologi, che il virus è qualcosa che esiste da quando esiste il dna, un fatto quasi antartico. Questo virus può essere assorbito in diversi modi ma mentre lui cresce la cellula muore e per vivere, crescere e riprodursi ha bisogno di una cellula, il virus vive a spese della cellula.”

Cosa ne pensa dei vaccini?

“Il vaccino e determinati farmaci servono per allungare la vita. Penso che l’iter sia lo stesso di un qualsiasi vaccino influenzale:ogni anno si cerca di vaccinarsi per poter affrontare il virus della nuova influenza. Ho molta fiducia nei virologi.

Ho trovato un espediente x fortificare e procreare il benessere di cui si ha necessità.È un sistema che fa ricorso alle vibrazioni e alle frequenze: ogni organo ha delle sue frequenze che sono date dalle vibrazioni, tutto è vibrazione. Quando un organo si ammala, la causa della sua malattia è la diminuzione o l’aumento delle vibrazioni, averle in eccesso o in difetto, si tratta di ristabilire le frequenze giuste. C’è sempre una volontà dell’uomo, quindi ho preparato un lavoro che permette informaticamente di eseguire dei test individuali; ogni persona risponde a questi test su colori, frequenze etc…

Secondo i miei calcoli, la scelta di 7 colori su 17 totali da l’impronta, il carattere di questa persona.”

Il Professor Giuseppe Sartirana con un attenta e scrupolosa analisi, spiega le conseguenze e le possibili soluzioni alla pandemia in corso.

Parole che lasciano molti spunti di riflessione ed invogliano il cittadino ad un’attenta valutazione del virus che sta minacciando l’intera Europa