SOLIDARIETA': ECOITALIASOLIDALE, DOMANI PARTE DA OSTIA ANTICA LA NOISTRA INIZIATIVA “ADOTTA UNA PANCHINA DELLA SOLIDARIETA'” PER AIUTARE CHI HA MENO POSSIBILITA’

“Si avvia da domani mattina la nuova iniziativa del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale “Adotta una panchina. Adotta una “Panchina della Solidarietà” nella tua strada, nel tuo quartiere, davanti il tuo negozio, uno spazio dove chi può dona agli altri, chi non ha nulla puo’ prendere”.

Ad annunciare l’iniziativa è stato in questi giorni il Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti e la Responsabile del Movimento per la Regione Lazio, la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce.

Domani mattina, Lunedi 4 maggio, dalle ore 10 nella Piazza centrale ad Ostia Antica, vi sarà la prima “Panchina solidale” che alcuni cittadini in modo spontaneo e rispettando i divieti di assembramento e le dovute distanze fra le persone” ci hanno comunicato di voler organizzare, adottando la panchina pubblica esistente. Uno spazio pubblico per donare pasta, legumi, frutta, biscotti, latte, zucchero, farina ed ogni genere di necessità alimentare che non si deteriora e chi ha necessità potrà direttamente prendere”.

“In questa fase che dovrebbe rappresentare il periodo di ripresa dopo la crisi Covid-19, potrebbe essere ancora più difficile per molti per la crisi economica prodotta -proseguono gli esponenti di Ecoitaliasolidale – ecco perchè ringraziamo i cittadini di Ostia Antica che si sono per primi mobilitati ed hanno aderito al nostro invito e sollecitiamo i cittadini che possono e vogliono ad aderire alla nostra iniziativa in ogni città. Appena le disposizioni del Governo ce lo consentiranno organizzeremo punti di raccolta di generi alimentari di Ecoitaliasolidale per poi distribuire ciò che verrà donato”.

“L’invito è anche quello di segnalare le varie “panchine della solidarietà” che spontaneamente verranno realizzate, anche attraverso immagini e foto, per poter dare la massima diffusione della localizzazione delle varie “panchine” in rete”.

“Con questa iniziativa cerchiamo di far uscire dalle nostre case quel senso di comunità e di difesa del più debole -concludono Benvenuti e Salce- con una azione concreta, una contaminazione di solidarietà che vorremmo si possa diffondere rapidamente in ogni angolo del nostro Paese, dopo la prima esperienza di Ostia Antica”.

ECOITALIASOLIDALE