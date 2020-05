Aurora Ciorba: “L’Aurora dei social è la stessa anche nella realtà, il mio segreto è la famiglia”

Da anni ormai il mondo social sta diventando una vera e propria fonte di lavoro e guadagno. Persone di tutte le età amano passare il proprio tempo sui celebri Facebook ed Instagram.

Aurora Ciorba è una ragazza che ha riscontrato in poco tempo un successo inatteso; sono quasi 70k le persone che seguono la 21enne romana che usa il suo profilo per raccontare la sua quotidianità.

Dopo la fine della sua precedente storia d’amore, Aurora si diverte ad intrattenere i suoi followers con sondaggi di ogni tipo, dimostrandosi un’ottima “amica virtuale” ed una ragazza che nonostante tutto non ha perso la sua umiltà.

In esclusiva abbiamo avuto la fortuna di intervistare Aurora, che da subito si è dimostrata entusiasta di raccontarci la sua semplicità.

Chi è Aurora lontano dai social, che carattere ha?

“Sono una gemelli a tutti gli effetti, con un carattere particolare…ma fondamentalmente sono quella che si vede sui social, anche perché racconto la mia quotidianità.”

Ti aspettavi tutto questo seguito dopo le tue rivelazioni?

“Il mio nome è uscito fuori con queste rivelazioni, mi sono trovata in una situazione nuova ma ho semplicemente tutelato me stessa e la mia storia d’amore.

Ormai è una storia vecchia, sono felice perché so che le persone che mi seguono lo fanno perché vogliono bene ad Aurora, i miei followers sono veri e sono molto contenta di questo”

Che importanza hanno ora tutte le persone che ti seguono nella tua vita?

“Sono un po’ crocerossina anche nella vita reale, quindi mi fa piacere confrontarmi e nel mio piccolo aiutare ragazzi o ragazze che mi chiedono un consiglio. Molte persone si confidano con me e questo mi fa piacere, mi piace ascoltare e calarmi nei loro panni. Ho anche il cellulare di alcune ragazze con le quali non mi sono mai vista di persona, ogni tanto ci scambiamo qualche messaggio.”

Sui social hai sempre detto la verità, pensi sia questo ciò che piace di te? Non hai avuto problemi a rivelare il tuo intervento al seno ad esempio.

“Certo, penso non ci sia nulla di male. Sono favorevole alla chirurgia se usata con intelligenza, non mi sentivo a mio agio completamente e l’ho fatto per me, sono contenta e non ho nulla da nascondere”

Hai mai pensato di far diventare questo, un vero e proprio lavoro?

“Penso che nella vita sia fondamentale saper distinguere la vita reale da quella virtuale. Io rimarrò sempre la stessa, non nascondo che se ci sarà la possibilità di guadagnare di più la coglierò al volo. Attualmente uso i social soltanto per arrotondare un po’, nella vita faccio la commessa e sono contenta del mio lavoro.

Tempo fa avevo aperto una pagina di abbigliamento, presto ritornerò a dedicarci tempo, la cosa importante è essere sempre razionali, magari tra un anno Instagram non lo userà più nessuno, questo non possiamo saperlo.

Penso al presente, prima facevo l’estetista, magari un giorno tornerò a farlo, ho molti progetti in testa, ma penso ad andare avanti un passo alla volta”

Che importanza ha la tua famiglia?

“Amo la mia famiglia e la metto sempre al primo posto. Quando non lavoro passo il mio tempo con il mio nipotino Tiziano, senza mia sorella e le mie amiche sarei persa”

Attualmente sei fidanzata? Aurora che uomo ideale ha?

“No, al momento non sono fidanzata. Non ho un prototipo di uomo ben definito. Mi deve colpure, ma soprattutto deve rendermi serena e sapermi amare.

Non cerco un ragazzo famoso, anzi, l’esperienza mi è servita per capire che la persona adatta a me deve essere umile, ecco questa è una caratteristica che cerco in un uomo.”

La tua passione per i tatuaggi com’è nata?

“I tatuaggi fanno parte di me , ormai non li considero neanche più una passione. Ho la fortuna che il mio tatuatore è il mio migliore amico, quindi spesso sono anche la sua cavia per alcuni disegni. (ride)

Consigli per chi vorrebbe diventare come te? Rimani umile ma sei inevitabilmente diventata famosa

“Si vede quando qualcuno vuole fare questa strada, io ci sono capitata e ora sono contento di farla. Ho un pubblico abbastanza ampio e cerco di intrattenerli con sondaggi e domande, a me fa piacere e mi diverte come cosa”

Aurora è la ragazza che appare sui social, gentile e disponibile, un’ottima amica e confidente sia nel mondo virtuale, che in quello reale.

Dario De Fenu