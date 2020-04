Sei un Avvocato,uno Studente di Legge o un mediatore? Allora, non puoi perderti questo corso online di Legal English!

Torna a grande richiesta il corso di #legalenglish #online

Terminology e procedure il 6, 7, 8 maggio 2020 dalle 14 alle 15

Con Arlene Rochlin – insegnante USA, certificato TEFL, avvocato con oltre 20 anni di esperienza negli Stati Uniti e 13 anni di insegnamento di Legal English in Italia insieme alla piattaforma online di Ok! Center Srl, – vivremo una tipica giornata in Tribunale ed impareremo i termini legali corretti nel contesto giusto.

La terminologia del diritto e la procedura legale in inglese sono i requisiti fondamentali per costruire la fiducia in noi stessi in un contesto internazionale oltre che per espandere la nostra rete.

Quando partecipiamo a riunioni o incontri in inglese legale dobbiamo capire immediatamente e, quando usiamo queste frasi, dobbiamo farlo con sicurezza.

Questo corso ci porterà a gridare “Nailed it!” tipica espressione usata per dire di aver avuto successo, ed è quello che diremo al prossimo appuntamento in inglese dopo aver frequentato questo corso! Ci vediamo con Arlene Rochlin online il prossimo 6, 7, 8 Maggio 2020 dalle 14 alle 15 https://businessandlaw.okcenter.it/corsi/international-law-english-expert/

Visita il sito per leggere le testimonianze dei nostri colleghi.

Avv. Patrizia Giannini

https://www.linkedin.com/in/patrizia-giannini-28b38025/

Usa questo coupon OK!ASSOTUTELA per uno sconto del 30%.

Learn Live anywhere you are #lawatfirstsight

English Version

Are you a Lawyer or a Student of Law? You can’t miss this Legal English Online Course!

“Terminology and Procedure” course! 6, 7, 8 May 2020, 2-3 pm CET

Back by popular demand #legalenglish #online #course for #business #professionals and #university

and post degree #students

With Att. Arlene Rochlin – TEFL certified USA lawyer and teacher – together with online platform by

Ok!Center Srl, we will virtual “walk through” a courtroom/law practice situation, using the correct

terms in their proper context.

Law terminology and legal procedure are the two most basic requirements for building our

confidence and expanding our network. When we hear Legal English phrases we need to understand

immediately, and when we use these phrases, we must do so with confidence. This course takes us

there. “Nailed it!” That’s slang for when we succeed, and it’s what we’ll say after a meeting where we

used our knowledge from these lessons

See you and Arlene Rochlin online next 6,7,8 May 2020 sharp at 2 pm CET

Visit the website and read our testimonials

Avv. Patrizia Giannini

https://www.linkedin.com/in/patrizia-giannini-28b38025/

Use this coupon OK!ASSOTUTELA for a 30% discount.

#lawatfirstsight