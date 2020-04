È tutto pronto per il nuovo Business and Law Legal English

Learn LIVE anywhere you are with a TEFL certified USA lawyer and teacher

Attend from your home or office, ask questions of an experienced lawyer & instructor ,che in tempo di Covid- 19 ha deciso di offrire un’ opportunita’ formativa ,caratterizzante e professionale, tramite percorso on-line. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta con l’Avv.Patrizia Giannini.

In cosa consiste questa nuova iniziativa di formazione?

Si tratta di corsi di Legal English offerti su una piattaforma di formazione a distanza (e-learning), tutti rigorosamente in diretta live .

La piattaforma è gestita dalla Ok!Center, una scuola di formazione che opera da oltre 15 anni e le lezioni sono tenute dall’Attorney at Law madrelingua Arlene Rochin, un avvocato con oltre 20 anni di esperienza negli Stati Uniti e 13 anni di insegnamento di Legal English in Italia. I corsi sono stati strutturati con il contributo di Patrizia Giannini, avvocato con 25 anni di esperienza nell’ambito internazionale, con studi a Milano e Roma

Chi potrebbe essere interessato a questi corsi?

I corsi di Legal English sono stati pensati per tutti coloro che hanno il desiderio di migliorare il proprio inglese giuridico atto ad arricchire il proprio know-how , perfetto per avvocati, commercialisti, consulenti, manager e anche studenti universitari o post laurea, traduttori ecc.

Come sono strutturati i corsi?

La piattaforma offre diversi corsi della durata di tre giorni – un’ora al giorno dalle 14.00 alle 15.00 – divisi per diverse materie, come procedura civile, contrattualistica, famiglia, ecc. sono interattivi, se si vuole si può fare domande ed intervenire. E alla fine di ogni corso viene rilasciato un attestato di partecipazione. Le lezioni hanno un taglio pratico, ad esempio nel corso di Terminology and Procedure si simula una giornata in Tribunale e, con l’occasione, si apprendono tutti quei termini necessari nella professione legale; nel corso di “Contract Law” si simula una trattativa con la redazione di un vero contratto inserendo le clausole più usate e immaginando le conseguenze di una risoluzione, ovviamente tutto in inglese. Ad esempio, nel prossimo corso di “Family Law” – che si terrà il 28,29,30 aprile 2020 sempre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 verranno simulati degli incontri con clienti per comprendere quali sono i termini di legal english da usare in caso di separazione, divorzio, diritti di visita, mantenimento, adozione, sottrazione di minori ecc.

Qual è il livello di Inglese richiesto per partecipare?

Il livello di inglese richiesto è intermedio: per capire se si è in grado di comprendere, basterà ascoltare i video di Arlene Rochin, che si trovano caricati nel sito www.businessandlaw.okcenter.it

