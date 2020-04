L’Associazione dell’Aquila Nera d’Albania si impegna assieme AssoTutela nel sostegno di chi si trova in difficoltà per l’emergenza Covid-19

La beneficenza rappresenta sempre e comunque un gesto nobile e meritevole di rispetto: azione che acquista ancor più importanza se fatto nel periodo economico-sociale più difficile degli ultimi anni.

La pandemia dichiarata per il Covid-19 ha reso complicata la vita di molti cittadini che si trovano nella drammatica situazione di non potersi permettere un piatto caldo per sfamare la famiglia.

AssoTutela, da sempre associazione attiva nel sociale tramite la propria attività di volontariato, da oggi può contare sull’aiuto della meritoria Associazione “Aquila Nera d’Albania”, che riunisce gli insigniti dell’Istituzione famigliare dell'”Ordine dell’Aquila Nera d’Albania”. Quest’ultimo è un’Istruzione privata, dinastico-familiare, della Famiglia SCURO, antica famiglia principesca che regnò in Albania ed aderí alla Lega di Alessio per difendere l’Occidente dall’espansione dell’Impero Ottomano. Con la caduta del Principato di Albania gli SCURO, assieme ad altre nobili famiglie loro legate da patti di amicizia e vassallaggio, preoccupati per le sorti della propria Nazione, accolsero sotto la loro protezione molti profughi tra la popolazione e li portarono in salvo sulle italiche coste, tra Puglia e Calabria; qui aiutarono con generosità gli scampati a creare molte delle comunità italo-albanesi che ancora ivi prosperano. Tradizionalmente la Famiglia SCURO ha conservato molti legami con le famiglie storiche dell’antica Albania, rinsaldando i legami di amicizia ed alleanza, attingendo al proprio patrimonio araldico e concedendo titoli onorifici tradizionali a chi si occupava di sostenere e beneficiare le comunità italo-albanesi. L’attuale Capo della Casa SCURO, Don Orazio, nel 2006 ha rifondato l’antica Istituzione, di natura squisitamente privata e dinastico – familiare, dell’Ordine dell’Aquila Nera d’Albania, decidendo non solo di continuare a commemorare le gesta dei propri avi e di tutti gli eroi albanesi del passato e del presente, ma di concedere all’Istituzione un respiro internazionale. Così dal 2006, dopo la necessaria trafila diplomatica e burocratica, per decreto del Governatore dello Stato del Wyoming (U.S.A.), l’Ordine dell’Aquila Nera d’Albania è stato costituito come Ente Morale di quello Stato, prefiggendosi di propagandare il valore della tutela integrale della persona umana, il rispetto delle tradizioni ed il culto religioso, come fecero gli antichi eroi d’Albania, ma aprendosi ad accogliere uomini e donne di ogni nazione, che perseguano gli stessi ideali.

Sotto la direzione lungimirante del Gran Maestro, Don Orazio SCURO d’Albania, operano gli insigniti ed i benemeriti dell’Ordine, che in Italia sono attivi tramite l’Associazione dell’Aquila Nera d’Albania, i cui sodali, con generosità e nobiltà d’animo, silenziosamente e senza cercare alcun plauso pongono in essere quotidianamente gesti e comportamenti degni di lode.

Così in questi giorni terribili, in cui la malattia costringe all’isolamento ed all’abbandono l’Associazione dell’Aquila Nera d’Albania ha subito colto l’invito di AssoTutela ed è orgogliosa di aver contribuito alla raccolta e distribuzione di generi di prima necessità, donando derrate alimentari; lo stesso Don Orazio, assieme all’incantevole moglie ed agli altri membri della a Casa SCURO, da sempre impegnati a sostenere chi è in difficoltà, si è detto fiero ed orgoglioso di collaborare con AsssoTutela.

Don Orazio ha spiegato come l’Istituzione che egli capeggia, sia ancora oggi divisa nelle tre tradizionali “classi”: Giustizia (in cui vengono inclusi i rappresentanti di antiche famiglie storiche), Grazia e Merito; al di là di questioni di natura squisitamente storica, differentemente da come avviene in altre pregevoli istituzioni di carattere premiale, cavalleresco o nobiliare, ciò che serve per essere ammessi nell’Aquila Nera non sono altisonanti titolatura o faraoniche ricchezze, ma la nobiltà del cuore. Ricorda Don Orazio, a chi lo interroga sul punto, che nella propria vita ha conosciuto molte persone, ma un solo Signore, che non era un nobile e ricco signore, ma ha dato tutto sé stesso fino alla morte per gli altri. Questo il modello cui si rifanno coloro che si riuniscono sotto le ali dell’Aquila Nera, non una ricerca di gloria, ma il dono di sé stessi per il sollievo di chi soffre.

Recentemente Don Orazio è divenuto il Coordinatore all’impresa per AssoTutela nel Lazio, aumentando così l’impegno suo personale e dei sodali dell’Associazione dell’Aquila Nera d’Albania verso chi oggi ha maggior bisogno di sostegno.

Dario De Fenu