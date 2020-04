ECOITALIASOLIDALE: NOMINATA GIULIANA SALCE RESPONSABILE PER LA REGIONE LAZIO DEL MOVIMENTO

Il Presidente Nazionale del movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, in sintonia con il Responsabile romano e Coordinatore per il territorio della Provincia di Roma, Fabio Ficosecco, ha nominato neo Responsabile per il Lazio del Movimento, la grande Campionessa del mondo, Giuliana Salce che già riveste il ruolo di responsabile nazionale per il Settore delle attività sportive.

Giuliana Salce, Campionessa Mondiale di marcia 3000 metri Parigi 1985, seconda ai Campionati Mondiali Indianapolis 1987 (USA), seconda ai Campionati Europei Lieven 1987 in Francia, vanta 17 record mondiali (m. 3000, 5000, 1 ora in pista, 1 miglio, 2 miglia), 12 titoli italiani. Presente in nazionale dal 1979 al 1987, Imbattuta in Italia per 9 anni dal 1979 al 1987, Primatista italiana dal 1979 al 1987.

Per la categoria Master, Campionessa Europea 10 km su strada Grosseto 2015, Campionessa Europea Team Italia Grosseto 2015, Inclusa nella “Hall of Fame” tra i migliori italiani di sempre della F.I.D.A.L., Premio IAAF 1986 – Montecarlo (Francia), San Valentino d’Oro per lo Sport 1985 a Terni , Memorial Giampaolo Bardelli 2006, come riconoscimento contro il doping a Pistoia. Autrice del libro denuncia e autobiografico “Dalla vita in giù, Bradipo Libri Editori”, sceneggiatrice e protagonista della rappresentazione teatrale ispirata alla sua vita, intitolata “la marciatrice” e prodotta dalla compagnia teatrale “Piccola fanteria carillon” regia di Sergio Fantoni.

Recentemente è stato presentato in tutta Italia, compresa la Camera dei deputati, il libro “Tacco e punta Giuliana, tacco e punta!” scritto dal giornalista Massimiliano Morelli e ispirato alla vita della campionessa. Da sempre impegnata nella lotta al doping con partecipazione a convegni e tavole rotonde presso università, scuole superiori e medie.

E’ stata per anni accanto al Movimento Ecoitaliasolidale partecipando ad iniziative a difesa del sociale e dell’ambiente, in modo particolare collaborando alla raccolta e distribuzione di vivere ai senzatetto di Roma, alla messa a dimora di alberi presso la Pineta di CastelFusano dopo i disastrosi incendi, alla pulizia e raccolta di plastica negli arenili romani, alle iniziative contro lo spreco alimentare e per la difesa dell’acqua pubblica, nonchè è attiva come Volontaria della Protezione Civile.

Consapevoli dell’importanza del territorio della Regione Lazio e della Capitale nello sviluppo delle attività del nostro Movimento Ecologista, ringraziamo Giuliana Salce per aver accettato questo oneroso impegno certi che una personalità prestigiosa nello sport, come nella vita, possa dare uno straordinario contributo nelle nuove sfide che stiamo programmando sull’intero territorio nazionale. Così conclude il Comunicato di Ecoitaliasolidale.