NAPO con “Supereroe” la nuova vita artistica di Luca Napolitano

NAPO in radio con il singolo “Supereroe” già disponibile nei digital store (DA 10 PRODUCTION)

Una nuova “vita” artistica per il noto cantautore, storico protagonista di AMICI, Luca Napolitano, in arte NAPO, in radio da venerdì 10 aprile con il singolo “Supereroe” (di Luca Napolitano, Francesco Ciccotti, Giuseppe Coccimiglio)

Il testo, molto attuale, racconta una consapevolezza raggiunta, l’attimo prima di uscire da una crisi, come a volte si deve toccare il fondo per ripartire.

“È quell’attimo in cui ti rendi conto che le persone che ti hanno davvero aiutato sono quelle che neppure ti conoscevano, perché i veri supereroi non li riconosci dal costume colorato e lucente ma li scopri guardando ciò che fanno ogni giorno. Se sei forte dentro e fuori debole, allora sei un SUPEREROE” così racconta Napo.

Videoclip: https://youtu.be/iM-VkQg6MaI

Lo pseudonimo di NAPO, così come lo chiamano da sempre tutti gli amici, rappresenta in modo esplicito la discontinuità con le origini e dà inizio a un periodo artistico decisamente diverso, a partire da questo testo, che caratterizza in modo sostanziale la sua nuova produzione con l’etichetta discografica DA 10 PRODUCTION.

