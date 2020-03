Coronavirus, “Pec regionale per Cig nel caos”. Interrogazione ed esposto

“Da ormai alcuni giorni dai cittadini del Lazio continuano ad arrivare preoccupanti segnalazioni in merito al fatto che la pec della Regione Lazio per la presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga presenterebbe alcuni problemi e non permetterebbe la ricezione della documentazione inviata”. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo” con Toti, Adriano Palozzi.

Che commenta: “Si tratta di una situazione precaria, che rischia di incidere negativamente sulle aziende in forte crisi e sui lavoratori che hanno bisogno di immediata liquidità in questo momento di complicata congiuntura economica”. Per questa ragione Palozzi presenterà una interrogazione urgente alla attenzione del presidente Zingaretti e dell’assessorato competente al fine di conoscere “le motivazioni di questo disservizio e cosa intende fare la Regione per assicurare ai cittadini del nostro territorio procedure burocratico-amministrative snelle, sicure e veloci”.

Sul tema, è andata a rimorchio anche l’associazione dei consumatori Assotutela, che valuta “questo disservizio di una gravità inaudita, soprattutto in una fase emergenziale, come quella legata al Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio aziende e imprese del nostro territorio. Come associazione – sottolineano da Assotutela – stiamo vagliando l’opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per comprendere cosa starebbe accadendo alla pec della Regione Lazio per la presentazione delle richieste di cassa integrazione in deroga”.