Giacomo EVA torna con il singolo “Un salto nel vuoto”

Il primo vero brano inedito di Giacomo EVA, pubblicato dalla Joseba Publishing, già autore per Dear Jack e Francesco Renga con canzoni al Festival di Sanremo

“Questa canzone rappresenta per me l’inizio non di un progetto ma di un viaggio musicale che sto facendo dentro di me e in cui voglio portare chi mi ascolta. Finalmente!”

Videoclip “Un salto nel vuoto”: https://youtu.be/ZEiifj68Z6E

Dopo le esperienze di XFactor e Amici di Maria De Filippi, il giovane cantautore ha deciso di puntare su un progetto che non asseconda le logiche e le mode di mercato, ma è incentrato su parole sincere e melodie raffinate ed intense, mescolando la canzone d’autore con la musica elettronica.

Biografia

Giacomo Runco in arte Giacomo EVA è nato a Cosenza il 12/06/1992. Nel febbraio 2015 esordisce come autore al Festival di Sanremo, firmando il brano “Io non lo so cos’è l’amore”, canzone cantata da Rakele nella sezione “Nuove Proposte”. Per quest’ultima ha scritto anche parte del suo primo album “Il diavolo è gentile”. Sempre nel 2015 è stato autore nel disco dei Dear Jack, “Domani è un altro film seconda parte”, che si aggiudica il doppio disco di platino. Nello stesso anno partecipa alla nona edizione di XFactor Italia entrando a far parte dei tre under uomini che ne compongono la categoria. Vince il prestigioso Premio Lunezia nel Luglio 2016 con una sua canzone inedita. Nel 2018 partecipa alla diciottesima edizione di Amici conquistando un banco nella famosa scuola studiandovi per oltre 4 mesi. Nel 2019 è autore del brano “Aspetto che torni” cantato da Francesco Renga al Festival di Sanremo.

