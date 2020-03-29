NEL POMERIGGIO DI IERI 28 MARZO 2020, SU ATTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE
CIVILE, E’ STATO ORGANIZZATO IN URGENZA UN TRASFERIMENTO DI MATERIALE
SANITARIO DA FIUMICINO A VENEZIA, UTILIZZANDO UNO DEI NUOVISSIMI ATR72
DEL GRUPPO ESPLORAZIONE AEROMARITTIMA DI PRATICA DI MARE.
NELLO SPECIFICO, IL VELIVOLO DEL CORPO HA TRASPORTATO 140 COLLI
CONTENENTI 240000 MASCHERINE DA DEVOLVERE AL PERSONALE SANITARIO
DELLA REGIONE VENETO.
ANCHE OGGI IL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA VICINO A CHI HA
PIU’ BISOGNO.
EMERGENZA COVID – 19 IL SERVIZIO AEREO DELLA GUARDIA DI FINANZA IN FAVORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER TRASPORTO DI MATERIALE SANITARIO
NEL POMERIGGIO DI IERI 28 MARZO 2020, SU ATTIVAZIONE DELLA PROTEZIONE