Naked Cake al gusto caprese: le dolci rivisitazioni della pastry blogger di iFood Valentina Cappiello in uno show-cooking gratuito

Dopo il successo dell’anno scorso, il tour organizzato da iFood e Dissapore, in collaborazione con Scavolini e

dedicato alle bontà culinarie del bel paese, si rinnova nel format e cambia veste: il nuovo progetto si

chiama @home ed esce dai confini della cucina per aprire le porte degli altri ambienti della casa. Le sapienti

mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo incontreranno importanti wedding planner, influencer

di home decor e fit influencer. Le esperienze culinarie si arricchiranno così di nuove tendenze in tema

matrimonio, consigli per l'arte della tavola, del Do It Yourself, del gardening e pillole per una forma fisica

perfetta, combinando esercizio e dieta sana.

L’appuntamento

Il nuovo tour @home alla scoperta delle delizie gastronomiche italiane parte dal Lazio. Per l’occasione la

cake designer di iFood Valentina Cappiello inaugurerà il nuovo Scavolini Store Ciampino con uno show-

cooking spettacolare ed estremamente goloso in programma sabato 29 febbraio a partire dalle 18.00. La

pastry blogger famosa per le sue torte nude napoletane, conquisterà il pubblico con uno dei suoi cavalli di

battaglia: una mud cake rivisitata al gusto caprese. Gli ospiti

potranno aiutare Valentina nella preparazione del dolce e

degustarlo nella fase di assaggio finale.

Il tema e la ricetta

La pastry blogger Valentina Cappiello stupirà i palati dei più golosi

con una sua personale variante della classica caprese al cioccolato:

la torta nuda caprese al limone con crema pasticcera. Prendendo

ispirazione dal maestro pasticciere Iginio Massari, Valentina ha

rivisitato la ricetta originale in versione mud cake con una farcitura

di delicata crema pasticciera al limone. Cioccolato bianco, limone e

mandorle per tre soffici strati di pura dolcezza. Il risultato è un

dolce soffice, scenografico ed equilibrato nei sapori grazie alla

freschezza donata dal limone.

L’ospite speciale

Pastry blogger e cake designer napoletana, Valentina Cappiello si dedica completamente alla pasticceria

all’età di 30 anni, iniziando come autodidatta e scoprendo la sua vera passione per i dolci. Inizia con il cake

design per poi specializzarsi nella pasticceria italiana, napoletana e anglosassone. Nel 2012 apre il blog La

Ricetta Che Vale, una cake boutique dove racconta il buono e il bello delle sue creazioni dolciarie. Ama

definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una ricercatrice di bellezza. Valentina è inoltre co-

autrice del libro Le Fluffose e autrice del libro Nude per ogni occasione, entrambi editi da iFood.

La location

Scavolini Store Ciampino è nuovo concept espositivo Scavolini. Lo showroom propone una superficie di ben

500 mq interamente dedicata alle collezioni cucina, bagno e living: in mostra i modelli Mia by Carlo Cracco,

Delinea, Carattere, Favilla Mood e LiberaMente per la cucina e il living e le collezioni per l’arredo bagno

Tratto, Magnifica, Aquo e Rivo. L’esperienza di acquisto sarà resa unica in questo nuovo format: personale

altamente qualificato, area kids, area relax, ampio parcheggio, per godersi al meglio il viaggio nel mondo

Scavolini.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si

trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali

italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a

livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato

dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre,

l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà

importante per il territorio locale.

Netaddiction

Netaddiction è una media company italiana, nativo digitale, che da più di 20 anni produce contenuti per il web. Oggi in

Italia è tra le realtà editoriali indipendenti più vivaci e dinamiche del WEB. Fiore all’occhiello dell’offerta food

dell’editore sono Dissapore.com ed iFood.

iFood – Infinito amore per il cibo

iFood è un collettivo di oltre 150 foodblogger che raccontano il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la

fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo in contenuti editoriali e social di eccellenza è la sua

mission. iFood è anche una collana di libri di cucina, distribuita in librerie fisiche e online.

Dissapore – Niente di sacro tranne il cibo

Dissapore.com è tra le voci del web più autorevoli nel mondo dell’informazione gastronomica, letto e navigato sia dai

professionisti del settore alimentare e che dai “gastrofissati”, sempre più numerosi in Italia. Il sito parla al lettore che

vuole sapere dove e cosa mangiare in città e come acquistare al supermercato. È un caso editoriale sui generis, poiché

si rivolge ad un pubblico eterogeneo, fatto di appassionati e di addetti ai lavori. Prima dissacrante, oggi autorevole,

Dissapore si sta affermando come guida al gusto moderno, in tutte le sue forme grazie ad un team di food editor che

ne hanno sposato la filosofia.

Febbraio 2020