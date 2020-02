TELEMATICHE: BENVENUTI (ECOITALIASOLIDALE) IL MINISTERO HA DOVUTO RITIRARE IL DECRETO DELL’EX FIORAMONTI DOPO I RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

La formazione universitaria italiana non può rimanere indietro

rispetto ad un mondo che costantemente si evolve e si aggiorna.

Avevamo subito sostenuto dopo l’approvazione del Decreto ministeriale

del 23 dicembre 2019 a firma del dimissionario Ministro Fioramonti dei

5Stelle che prevedeva che i corsi di laurea in Psicologia come quelli

per la Facoltà di Scienze della Formazione, possano essere svolti

esclusivamente in presenza, senza alcuna modalità telematica a

partire dall’anno accademico 2020-21.

Oggi finalmente il Ministero a seguito dei rilievi formulati dalla

Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento ha dovuto

ritirare il Decreto dell’ex Ministro Fioramonti.

Fare a meno dell’insegnamento telematico oltre a non dare modo agli

studenti italiani di poter effettuare delle scelte didattiche,

ricordando che addirittura negli Usa si fa ricorso alle telematiche

anche per alcuni aggiornamenti delle facoltà di medicina, era in

contrasto sia in termini di maggiore accessibilità per soggetti

disabili che per l’impronta ambientalista, una attenzione di

sostenibilità che ormai è prioritaria nel mondo intero.

Era facile pensare come coloro che hanno difficoltà nella mobilità

vedano una particolare agevolazione nell’istruzione telematica, un

abbattimento complessivo di ogni tipo di barriere. Come è facile

comprendere, al pari della qualità dell’insegnamento, ovviare a

trasferimenti continui, in molte occasioni con veicoli che producono

inquinamento, possa essere un moderno strumento di attenzione

all’ambiente, un motivo in più per non comprendere l’iniziativa

dell’ex Ministro Fiormanonti che in alcuni casi si vanta di definirsi

ambientalista.

Un provvedimento che di fatto risultava anche in contrasto alla

volontà della Costituzione Italiana che intende garantire il diritto

all’istruzione per tutti rimuovendo qualunque ostacolo di ordine

economico e sociale.

Quella di oggi è una vittoria rispetto all’arroganza e all’incapacità

di chi vuol amministrare uno Stato emanando decreti dell’ultima ora

che offendono tutti coloro che credono nelle università italiane.

Ha fatto bene il Ministro a dimettersi, un grazie particolare va a

tutti coloro che in decine e decine di migliaia hanno partecipato alle

petizioni contro il provvedimento, e finalmente grazie alla Corte dei

Conti il nostro Paese non arretra in questo fondamentale diritto

all’istruzione per tutti, a difesa dei soggetti più deboli e della

sostenibilità ambientale .

E’ quanto dichiara in una nota Piergiorgio Benvenuti, Presidente

Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

