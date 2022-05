Roma, nuovo avvocato per AssoTutela: “Un legale di prestigio nel nostro pull”

AssoTutela, si allarga la famiglia dell’associazione che si batte per i diritti dei cittadini, con acquisti di prestigio: da oggi l’avvocato Daniele Bocciolini entrerà a far parte del pull dei legali che sostengono le innumerevoli battaglie del gruppo, che si avvale già della collaborazione dei colleghi Cristiano Siringo e Carol Maritato. “Siamo lieti di annunciare il contributo di una figura professionale di notevole prestigio – annunciano all’unisono il presidente Michel Maritato e le due vice Carol ed Emanuela Maritato – che fa parte del blasonato studio Marazzita, nome che spicca tra i principi del Foro. Siamo orgogliosi di poter vantare una compagine di tale valore – continuano nella loro presentazione – certi che un apporto simile possa assicurare un ottimo coordinamento delle attività dell’associazione, già impreziosite dall’impagabile sostegno del giurista Antonio Nucera e dell’avvocato Marco Valerio Verni”. L’annuncio, che avrà sicure ripercussioni sulla stampa, è frutto di un impegno ultradecennale di AssoTutela sempre in difesa dei cittadini e presente spesso davanti ai giudici, per le numerose azioni che l’associazione ha sposato negli anni a tutela dei diritti dei più deboli, che in molte occasioni l’hanno vista vittoriosa in cause di grande impatto mediatico e umaRoma, nuovo avvocato per AssoTutela

“Un legale di prestigio nel nostro pull”

