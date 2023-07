Mr. Pretty & Tucano & Cartoons: esce in radio “Polemico”

Da oggi il nuovo singolo dei tre giovani artisti romani. Mr. Pretty & Tucano & Cartoons pubblicano “Polemico”

L’avevamo conosciuto nel video ufficiale ma da oggi è anche in radio “Polemico” il primo singolo di Mr. Pretty & Tucano & Cartoons. Una triade inedita che da alla luce un canto di protesta dell’era moderna dentro quei suoni metropolitani tanto cari a Davide Grazioni – aka Mr. Pretty.

GUARDA IL VIDEO UFFICIALE DI “POLEMICO”

Tucano – link Spotify

Tucano è un rapper di Roma, classe 1995. Scopre la sua passione per la musica da bambino, scegliendo la via dell’autodidattismo con 7 anni di studio del pianoforte. La sua prima apparizione da cantante arriva con il collettivo musicale Anonymousica, un progetto indipendente nato nel 2011 con il quale acquisisce le sue competenze artistiche. Tucano cattura l’attenzione del produttore Hey Max proprio durante un suo show ed è grazie a questo incontro che nasceranno i suoi primi due progetti Fuga dalla Calma (2016) e Stranormale (2020) interamente prodotti da Hey Max con il quale conquisterà l’interesse del pubblico romano esibendosi in locali quali Traffic Club, Brancaleone, Zoobar, Defrag, Alcazar, Le Mura, Etoile 23, Container e vari eventi estivi lungo il litorale. Nel maggio del 2023, superati i 200 mila clic in rete, Tucano rilascia il suo terzo album Club 27 che verrà presentato con un minitour estivo insieme ad Hey Max alla consolle.

Cartoons – link Spotify

Alessia Cartoni, in arte Cartoons, è un’artista emergente classe ‘04. Frequenta il quinto anno del liceo scientifico e, nella sua vita, stare con le persone che ama è la cosa più importante. Proviene dalla provincia di Roma e si è avvicinata alla musica nel 2020. Ha iniziato a produrre le sue prime canzoni in casa, spostandosi poi in uno studio di registrazione professionale. Per lei la musica non è solo uno svago, piuttosto uno sfogo. Quest’anno ha iniziato le sue prime collaborazioni; nel 2022 ha esordito con il suo primo ep “Silenzioso”, in cui ci spiega la sua vita e la persona che è.

Mr. Pretty – link Spotify

Davide Graziosi in arte Mr. Pretty è un giovane Dj/producer che nasce e risiede alle porte di Roma. Da sempre appassionato di musica, all’età di 15 anni compone il suo primo pezzo, ma soltanto nel 2016 avvierà la sua carriera musicale pubblicando il suo primo EP “feelings”. appassionato di ogni tipo di musica, produce principalmente elettronica, in tutte le sue sfaccettature. Infatti, tra le sue opere troviamo pezzi dance, come “happiness” pubblicato 2018 o “don’t talk shit” del 2020; talmente variegato passa anche alla psy trance, come l’EP del 2021 “The other side”, o singoli come “The game”. in fine, il genere che forse più lo rappresenta, l’electro house, dal carattere aggressivo ma allo stesso tempo divertente e dal ritmo coinvolgente, come l’EP “Just for fun” del 2022. oltre la produzione inizia a suonare i suoi primi live set per privati nel 2011. Dopo anni decide di affinare la tecnica e consegue il diploma da dj presso l’AID di Roma nel 2019. ad oggi si esibisce in vari locali della movida romana dove risiede.